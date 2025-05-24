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Почему Жигули — это не просто машина, а член семьи

1:36
Авто

Для многих советских и постсоветских семей "Жигули" — это гораздо больше, чем просто транспортное средство.

ВАЗ-2106
Фото: commons.wikimedia.org by Белов А.В., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2106

Это — часть биографии, эмоциональный якорь, хранилище воспоминаний и почти одушевлённый участник жизни. Но почему же обычный на первый взгляд автомобиль стал таким родным?

Причины, по которым "Жигули" стали членом семьи

Символ целой эпохи

Во времена СССР покупка автомобиля была делом особенным. "Жигули" становились настоящей мечтой: за ними стояли в очереди, на них копили, их получали по распределению. Сам факт обладания машиной был поводом для гордости и зависти.

Семейные воспоминания

Тысячи людей вспоминают первые семейные поездки на море, дачные рейсы, утренние сборы в гараже. Многие учились водить именно на "Жигулях", а детство в них пахло бензином, клеёнкой и солнцем.

Ремонт как ритуал

Почти каждый владелец "Жигулей" был немного механиком. Ремонт машины своими руками — это особый вид связи. Машину знали "на слух" и лечили с любовью, как живое существо.

"Жигули" были не просто автомобилем — они становились участником всех радостей и трудностей семьи. В них было вложено столько труда, эмоций и воспоминаний, что неудивительно: они воспринимались как настоящий член семьи.

Даже спустя десятилетия, у многих при слове "копейка" или "шестёрка" на лице появляется тёплая улыбка — а это ли не главное доказательство?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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