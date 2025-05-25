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Не роскошь, а броня: как старый Крузак стал выбором тех, кто в теме

2:25
Авто

Ferrari блестит, Rolls-Royce впечатляет, а старенький Toyota Land Cruiser с вмятинами и облезшей краской вызывает уважение — по крайней мере, у тех, кто знает. Богатые люди по всему миру, от Ближнего Востока до России, всё чаще делают выбор в пользу таких "неубиваемых" машин. Почему? Всё просто: прочность, прагматизм и… философия.

Toyota Land Cruiser J200
Фото: commons.wikimedia.org by Shadman Samee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Toyota Land Cruiser J200

Машина, которая переживёт всех

Land Cruiser — это не просто внедорожник. Это легенда живучести. Двигатели 1HD-FTE и 2UZ-FE проходят по 400-500 тысяч км без капремонта, рама остаётся целой, даже когда кузов давно потерял товарный вид. Богатому владельцу не нужно менять машину каждый год — он знает, что этот автомобиль довезёт его хоть на охоту, хоть сквозь пустыню.

Не бросается в глаза — и это плюс

В странах вроде Африки старый Land Cruiser стал символом "тихого богатства". Его выбирают те, кто не хочет демонстрировать своё состояние. Машина не кричит о деньгах — но знатоки видят в ней сигнал: владелец силён, уверен в себе и не играет в понты.

Протест против глянца

В эпоху сверхтехнологичных кроссоверов, где всё рассчитано на лайки в соцсетях, потрёпанный "Крузак" становится вызовом. Это — протест против излишней гламурности. Машина говорит: "Я здесь не ради внешнего блеска. Я — про суть".

Практичность важнее шильдика

Цены на новые Land Cruiser в некоторых странах доходят до $120 000. А за $30 000 можно купить старую модель и вложиться в серьёзный оффроуд-тюнинг. Зачем переплачивать, если цель — добраться до места, а не произвести впечатление в салоне?

Россия — не исключение

Здесь Land Cruiser давно считается автомобилем "для дела". Он справляется с любыми трассами — от МКАД до тайги. В бизнес-среде "крузаки" — признак не статуса, а ума. Они говорят: "Я помню 90-е. Я выбираю то, что работает".

Да и ностальгия играет роль. Эти машины ассоциируются с эпохой, когда они были на службе у силовиков, крупных бизнесменов и чиновников. Сейчас — это почти артефакт, только на колёсах.

Уточнения

Toyota Land Cruiser — Кроссовер, выпускаемый японской компанией Toyota Motor Corporation с 1951 года. Land Cruiser выпускается дольше всех других автомобилей Toyota.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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