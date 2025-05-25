Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить влажные и мягкие шоколадные брауни без глютена — 8 простых шагов к десерту вашей мечты
Ржавчина на кухонной посуде? Вам не нужны химикаты — спасёт то, что уже есть дома
Уход нового поколения: эти два ингредиента уже в каждом топ-средстве 2025 года
Всего 4 минуты в день по японскому методу Табата помогут вернуться в форму без стресса
Два дня в раю: откройте для себя уникальное путешествие в эквадорский заповедник
Устаёте от стресса? Неврологи рекомендуют вот это простое занятие
Кому достанется Германия? Коренное население сокращается
Увеличьте урожай с лучшими стимуляторами роста
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят

Сотрудник ДПС просит выйти из машины? Вы не всегда обязаны это делать

2:11
Авто

Когда инспектор ДПС предлагает пройти в патрульный автомобиль, многие водители теряются: а обязательно ли соглашаться? Ответ зависит от ситуации — и закон здесь на стороне водителя, если знать детали.

Полицейская машина в России
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейская машина в России

Когда вы не обязаны выходить из машины

Если инспектор остановил вас только для проверки документов — прав, страховки, ПТС — вы вправе остаться в своём авто. Достаточно приоткрыть окно и передать бумаги. Покидать салон в таком случае не требуется и не может быть навязано силой.

Когда перейти в патруль всё же нужно

Согласно пункту 93.9 Административного регламента ГИБДД, пересадка в служебный автомобиль допустима, если:

  • оформляется протокол или другие процессуальные документы;

  • проводится опрос или допрос;

  • требуется записать показания свидетеля;

  • необходимо оформление ДТП;

  • условия (сильный дождь, ночь, холод) мешают работе на улице.

В таких случаях инспектор действует по закону — и отказ может затруднить оформление.

Осторожно: психологическое давление

Юристы предупреждают: иногда приглашение в патрульку — не для удобства, а для психологического давления. Один на один, вне поля зрения других, недобросовестный сотрудник может намекнуть на "альтернативные" способы решения вопроса. Чтобы не попасть в такую ловушку, важно сохранять спокойствие и вежливо спрашивать: на каком основании меня просят покинуть машину?

Если подозрение на опьянение

Особая процедура начинается при признаках нетрезвого состояния:

  • инспектор может предложить пройти экспресс-тест на алкотестере;

  • если результат отрицательный, но есть сомнения — вас могут направить на медосвидетельствование;

  • отказ от тестирования — это неповиновение (ст. 19.3 КоАП) и грозит штрафом или другими мерами.

Допустимая норма алкоголя — 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе. Если прибор покажет меньше — путь открыт, вас обязаны отпустить.

Уточнения

ДПС — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность
Новости спорта
Потеряйте больше веса, чем при обычной ходьбе, и задействуйте 90% мышц: этот спорт набирает популярность Аудио 
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Самые эффективные процедуры после 40: как сохранить молодость
Красота и стиль
Самые эффективные процедуры после 40: как сохранить молодость Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Инвесторы ждут конца СВО, поэтому скупают жильё в Крыму: причины скачка цен на недвижимость полуострова
Последние материалы
Ржавчина на кухонной посуде? Вам не нужны химикаты — спасёт то, что уже есть дома
Сотрудник ДПС просит выйти из машины? Вы не всегда обязаны это делать
Уход нового поколения: эти два ингредиента уже в каждом топ-средстве 2025 года
Всего 4 минуты в день по японскому методу Табата помогут вернуться в форму без стресса
Два дня в раю: откройте для себя уникальное путешествие в эквадорский заповедник
Устаёте от стресса? Неврологи рекомендуют вот это простое занятие
Кому достанется Германия? Коренное население сокращается
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Увеличьте урожай с лучшими стимуляторами роста
Сергей Зверев рассказал, чем звезда отличается от простых смертных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.