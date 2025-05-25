Сотрудник ДПС просит выйти из машины? Вы не всегда обязаны это делать

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Когда инспектор ДПС предлагает пройти в патрульный автомобиль, многие водители теряются: а обязательно ли соглашаться? Ответ зависит от ситуации — и закон здесь на стороне водителя, если знать детали.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейская машина в России

Когда вы не обязаны выходить из машины

Если инспектор остановил вас только для проверки документов — прав, страховки, ПТС — вы вправе остаться в своём авто. Достаточно приоткрыть окно и передать бумаги. Покидать салон в таком случае не требуется и не может быть навязано силой.

Когда перейти в патруль всё же нужно

Согласно пункту 93.9 Административного регламента ГИБДД, пересадка в служебный автомобиль допустима, если:

оформляется протокол или другие процессуальные документы;

проводится опрос или допрос;

требуется записать показания свидетеля;

необходимо оформление ДТП;

условия (сильный дождь, ночь, холод) мешают работе на улице.

В таких случаях инспектор действует по закону — и отказ может затруднить оформление.

Осторожно: психологическое давление

Юристы предупреждают: иногда приглашение в патрульку — не для удобства, а для психологического давления. Один на один, вне поля зрения других, недобросовестный сотрудник может намекнуть на "альтернативные" способы решения вопроса. Чтобы не попасть в такую ловушку, важно сохранять спокойствие и вежливо спрашивать: на каком основании меня просят покинуть машину?

Если подозрение на опьянение

Особая процедура начинается при признаках нетрезвого состояния:

инспектор может предложить пройти экспресс-тест на алкотестере;

если результат отрицательный, но есть сомнения — вас могут направить на медосвидетельствование;

отказ от тестирования — это неповиновение (ст. 19.3 КоАП) и грозит штрафом или другими мерами.

Допустимая норма алкоголя — 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе. Если прибор покажет меньше — путь открыт, вас обязаны отпустить.

Уточнения

ДПС — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

