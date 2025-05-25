Сотрудник ДПС просит выйти из машины? Вы не всегда обязаны это делать

Когда инспектор ДПС предлагает пройти в патрульный автомобиль, многие водители теряются: а обязательно ли соглашаться? Ответ зависит от ситуации — и закон здесь на стороне водителя, если знать детали.
Если инспектор остановил вас только для проверки документов — прав, страховки, ПТС — вы вправе остаться в своём авто. Достаточно приоткрыть окно и передать бумаги. Покидать салон в таком случае не требуется и не может быть навязано силой.
Согласно пункту 93.9 Административного регламента ГИБДД, пересадка в служебный автомобиль допустима, если:
оформляется протокол или другие процессуальные документы;
проводится опрос или допрос;
требуется записать показания свидетеля;
необходимо оформление ДТП;
условия (сильный дождь, ночь, холод) мешают работе на улице.
В таких случаях инспектор действует по закону — и отказ может затруднить оформление.
Юристы предупреждают: иногда приглашение в патрульку — не для удобства, а для психологического давления. Один на один, вне поля зрения других, недобросовестный сотрудник может намекнуть на "альтернативные" способы решения вопроса. Чтобы не попасть в такую ловушку, важно сохранять спокойствие и вежливо спрашивать: на каком основании меня просят покинуть машину?
Особая процедура начинается при признаках нетрезвого состояния:
инспектор может предложить пройти экспресс-тест на алкотестере;
если результат отрицательный, но есть сомнения — вас могут направить на медосвидетельствование;
отказ от тестирования — это неповиновение (ст. 19.3 КоАП) и грозит штрафом или другими мерами.
Допустимая норма алкоголя — 0,16 мг/л в выдыхаемом воздухе. Если прибор покажет меньше — путь открыт, вас обязаны отпустить.
ДПС — структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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