Ориентируетесь на пробег? А зря, масло уже давно просится на замену

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"Меняй масло каждые 10 тысяч километров" — эту фразу слышал каждый водитель. А кто-то идёт ещё дальше и сокращает интервал до 7,5 тысяч. Но действительно ли это оптимальный подход? Эксперты уверяют: километры — не всегда лучший ориентир.

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Почему цифра на одометре обманывает

Большинство автолюбителей выбирают частоту замены масла, ориентируясь либо на регламент производителя, либо на советы более опытных водителей. Но, как отметил владелец сети автосервисов, важно учитывать не только пробег, но и условия эксплуатации автомобиля. И здесь вступают в игру так называемые моточасы.

Именно по ним можно точнее определить, насколько "устало" масло. Качественная синтетика теряет эффективность примерно через 300 часов работы двигателя. Если пересчитать это на пробег при средней скорости 25 км/ч, получаем те самые 7,5 тысяч километров. Однако при городской езде с пробками и частыми остановками мотор работает дольше, чем растёт цифра на спидометре — и масло стареет быстрее.

Город — враг масла

Производители автомобилей указывают внушительные интервалы в 15-20 тысяч километров. Это звучит оптимистично, но рассчитано на идеальные условия: ровные дороги, стабильную скорость, качественное топливо. В реальности водители сталкиваются с:

суровыми зимами и жарким летом,

пробками,

низкокачественным бензином,

пыльными трассами.

Все эти факторы ускоряют износ масла. Поэтому даже 10 тысяч км могут оказаться слишком большим интервалом.

Как понять, когда пора менять

Ориентироваться стоит на:

моточасы, а не километры;

режим эксплуатации — трасса, город или смешанный;

качество масла — дешевая смазка быстро теряет свойства;

показания бортового компьютера, если автомобиль их отображает.

Таким образом, подход "раз в 7,5 тысяч" — не универсальное правило, а усреднённая рекомендация. Правильнее — подбирать интервал индивидуально, исходя из реальных условий.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

