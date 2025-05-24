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Хитрая кнопка на автомойке решает всё — нажмите правильно, и машина засияет, как с конвейера

1:47
Авто

Автомойки самообслуживания — спасение для водителей в часы пик. Но результат сильно зависит от того, как вы начнёте процесс: с воды или с пены? Ответ не так очевиден, как кажется.

Мойка самообслуживания
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мойка самообслуживания

Пена — не всегда первый шаг

Владелец сети автомоек рассказал, что на старте важно правильно оценить уровень загрязнения. Если грязи немного, не тратьте время на воду — сразу наносите пену. Главное — равномерно и сверху вниз. Оставьте пену на минуту: за это время она размягчит загрязнения, и их будет легче смыть.

Но в жару всё иначе. Когда кузов раскален солнцем, пена испаряется почти мгновенно и теряет эффективность. В таком случае лучше сначала охладить металл — обильно промыть водой. Только потом приступайте к пене.

А если машина реально грязная

Обычной пеной тут не обойтись. Въевшаяся грязь, пыль и реагенты требуют двойного подхода:

  1. Обработка водой с шампунем — убирает основные слои загрязнений.

  2. Повторная мойка пеной с помощью губки или варежки — помогает удалить стойкие остатки грязи, не царапая покрытие.

Финальный штрих — воск и ополаскивание осмосом. Это придаёт кузову не только блеск, но и защиту от внешних факторов.

Небольшой выбор — большое значение

Обычно автомойки предлагают несколько режимов: вода, шампунь, пена, воск, осмос. Но самое важное решение принимается в самом начале — какую кнопку нажать первой.

"Качество мойки часто зависит не от набора функций, а от того, с чего вы начали. Первый этап решает всё", — объясняет владелец автомоек.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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