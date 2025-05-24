Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 предприятий на этапе закрытия: компания по производству упаковки International Paper уволит 300 человек в Великобритании
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами
Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием
Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве
Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45

Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка

2:37
Авто

На рынке подержанных машин существует два типа автомобилей: те, что уходят быстро и без потерь, и те, что приходится продавать месяцами. В категорию последних попадают три модели, с которыми лучше не рисковать.

Peugeot 208
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Peugeot 208

Топ-3 неликвида, которые не стоит покупать

BMW X3

Премиальный статус не гарантирует ликвидности. Независимо от поколения, модель продаётся крайне тяжело. Машины с пробегом за 100 тысяч километров быстро теряют привлекательность, несмотря на хороший мотор, автомат и комплектацию. Как только заканчивается условный "сладкий" пробег — начинаются серьёзные вложения в ремонт, которые не каждый готов нести.

Infiniti Q30

Даже при сравнительно небольшом пробеге модель вызывает сомнения у большинства покупателей. Цена в районе 2,5-3 млн рублей делает её неконкурентоспособной на фоне новых китайских кроссоверов с полным приводом, богатой комплектацией и официальной гарантией. Вариант только для тех, кто готов ездить на ней "до упора".

Peugeot 206

Доступная цена и надёжные агрегаты не спасают ситуацию. Хрупкая подвеска, уязвимая электроника, ржавчина и слабый спрос делают машину крайне неликвидной. Даже за полмиллиона рублей продать такую модель крайне трудно — особенно с пробегом свыше 100 тыс. км.

Топ-5 удачных моделей на вторичке

Если цель — купить автомобиль, который легко продать и приятно водить, внимание стоит обратить на следующие варианты:

Toyota Corolla

Надёжность, стойкость к коррозии, сбалансированность — всё это обеспечивает стабильный спрос. Один из самых беспроблемных седанов.

Hyundai Solaris

Проверенный временем городской автомобиль. Ликвиден, если не эксплуатировался в такси. При выборе — акцент на состояние и историю обслуживания.

Kia Rio

Похож на Solaris по характеристикам, но отличается чуть большей ликвидностью. Средний срок продажи — около 3 недель.

Toyota RAV4

Идеальный универсал на каждый день. Японское качество, надёжность и низкая потеря стоимости делают его лидером вторички среди кроссоверов.

Renault Sandero Stepway

Бюджетный, неприхотливый и ликвидный вариант. Прост в обслуживании, востребован в регионах и хорошо держит цену даже через 2-3 года эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами
Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием
Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве
Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45
Хотите удивить всех? Эти растения будто с другой планеты — узнайте о них первыми
Диетологи в восторге, блогеры в эйфории: как кефир стал новой суперзвездой красоты на Западе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.