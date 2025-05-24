Кажется выгодно, а продать невозможно: три провала вторичного рынка

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На рынке подержанных машин существует два типа автомобилей: те, что уходят быстро и без потерь, и те, что приходится продавать месяцами. В категорию последних попадают три модели, с которыми лучше не рисковать.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Peugeot 208

Топ-3 неликвида, которые не стоит покупать

BMW X3

Премиальный статус не гарантирует ликвидности. Независимо от поколения, модель продаётся крайне тяжело. Машины с пробегом за 100 тысяч километров быстро теряют привлекательность, несмотря на хороший мотор, автомат и комплектацию. Как только заканчивается условный "сладкий" пробег — начинаются серьёзные вложения в ремонт, которые не каждый готов нести.

Infiniti Q30

Даже при сравнительно небольшом пробеге модель вызывает сомнения у большинства покупателей. Цена в районе 2,5-3 млн рублей делает её неконкурентоспособной на фоне новых китайских кроссоверов с полным приводом, богатой комплектацией и официальной гарантией. Вариант только для тех, кто готов ездить на ней "до упора".

Peugeot 206

Доступная цена и надёжные агрегаты не спасают ситуацию. Хрупкая подвеска, уязвимая электроника, ржавчина и слабый спрос делают машину крайне неликвидной. Даже за полмиллиона рублей продать такую модель крайне трудно — особенно с пробегом свыше 100 тыс. км.

Топ-5 удачных моделей на вторичке

Если цель — купить автомобиль, который легко продать и приятно водить, внимание стоит обратить на следующие варианты:

Toyota Corolla

Надёжность, стойкость к коррозии, сбалансированность — всё это обеспечивает стабильный спрос. Один из самых беспроблемных седанов.

Hyundai Solaris

Проверенный временем городской автомобиль. Ликвиден, если не эксплуатировался в такси. При выборе — акцент на состояние и историю обслуживания.

Kia Rio

Похож на Solaris по характеристикам, но отличается чуть большей ликвидностью. Средний срок продажи — около 3 недель.

Toyota RAV4

Идеальный универсал на каждый день. Японское качество, надёжность и низкая потеря стоимости делают его лидером вторички среди кроссоверов.

Renault Sandero Stepway

Бюджетный, неприхотливый и ликвидный вариант. Прост в обслуживании, востребован в регионах и хорошо держит цену даже через 2-3 года эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

