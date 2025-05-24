Сотни километров — как на одном дыхании: простой план без кофеина

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Авто

Долгая дорога — испытание не только для машины, но и для организма. Усталость накапливается незаметно, и даже привычные маршруты могут вымотать. Чтобы доехать в бодром состоянии, стоит воспользоваться практическими советами от профессиональных водителей.

шоссе
Фото: Wikipedia by Собственная работа, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
шоссе

Подготовка перед выездом

  1. Лёгкий ужин — крепкий путь. Плотный приём пищи перед дорогой провоцирует сонливость и перегрев тела, особенно летом. Лучше перекусить легко.

  2. Проверка машины — залог спокойствия. Важно убедиться, что техническое состояние автомобиля не вызывает вопросов. В багажнике — аптечка, запас топлива и базовый набор инструментов.

  3. Сон — важнее всего. Недосып напрямую влияет на реакцию и внимательность. Перед выездом необходимо выспаться не менее 7-8 часов. Если сна не было — поездку стоит отложить.

Поведение за рулём

  1. Громкий хруст помогает бодрствовать. Сухарики, орешки или чипсы возбуждают нервную систему и не дают заснуть в дороге.

  2. Музыка — как смена ритма. Энергичные треки или любимый плейлист с переключающимися композициями не позволят заскучать.

  3. Свежий воздух — против сонливости. При любой возможности салон нужно проветривать. Если впереди фуры — окна лучше закрыть, чтобы не вдыхать выхлоп.

  4. Прохлада — союзник. Оптимальная температура в салоне поддерживает бодрость. Лишнюю одежду стоит снять, а в холодную погоду — не переусердствовать с обогревом.

  5. Разминка на остановках. При каждой возможности — остановиться, выйти, размять плечи, шею, руки и ноги. Обувь должна быть удобной. Нарядная пара — в запасе.

  6. Запас еды и воды. Домашняя еда, пригодная для хранения, или проверенные точки общепита — лучший выбор. Бутылка воды всегда должна быть под рукой.

  7. Сон — это тоже маршрут. Если усталость настигает, лучше остановиться на стоянке и отдохнуть хотя бы 30-60 минут с будильником. Это поможет избежать критических ситуаций за рулём.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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