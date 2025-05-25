Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-3 породы кошек, которые хотят быть единственными любимцами
Окрошка нового поколения без майонеза и колбасы: меньше калорий, больше вкуса
Морщины наступают, а маски бесполезны? Спокойствие, есть другой путь
Топ-5 самых милых животных планеты
Регина Тодоренко и её методы воспитания: что произошло, когда двухлетний Мирослав попробовал мыло?
Онемение убивает медленно: симптомы, которые вы точно недооцениваете
Румяная корочка и сочная серединка: куриные отбивные, которым нет равных
Акции атомной энергетики США взлетают: исторические шаги Трампа
Твои вещи могли жить дольше — если бы ты не верил в эти советы по стирке

Дизельгейт в цифровом формате: как иск против Tesla может повлиять на будущее компании

2:01
Авто

Против Tesla подан коллективный иск, в котором компанию обвиняют в систематической подделке данных одометра. По заявлению истцов, электрокары намеренно завышают пробег — в некоторых случаях на 117%, что приводит к преждевременному аннулированию гарантий и дополнительным расходам для владельцев.

тесла
Фото: auto.mail.ru by tesla is licensed under Free More info
тесла

Суть обвинений — в использовании алгоритмической системы расчета пробега, которая учитывает энергопотребление и стиль вождения, а не фактическое расстояние.

Пример: владелица Model Y 2020 года Nyree Hinton заявила, что при поездке в 20 миль её одометр показывал 72 мили.

Финансовые последствия масштабны. По оценкам экспертов, Tesla может экономить до $3,99 млрд в год, избегая гарантийных ремонтов (в среднем $200 на авто) и предлагая вместо них расширенные страховые полисы по $3500. Это вызывает вопросы о честности модели получения прибыли.

Судебный процесс может подорвать доверие к гарантиям Tesla по всему миру, а штрафы по аналогии с "Дизельгейтом" могут затронуть до 89% денежных резервов компании. Уже в первом квартале 2025 года Tesla зафиксировала падение выручки на 9% — тревожный сигнал для инвесторов.

Реакция компании — резкая. Илон Маск назвал обвинения "идиотскими", а юридическая защита Tesla опирается на техническую допустимую погрешность в показаниях одометров. Однако в условиях общественного давления этого может оказаться недостаточно.

Эксперты уже сравнивают дело с "Дизельгейтом" Volkswagen. Но если VW пострадал из-за махинаций с выбросами, то Tesla — из-за данных пробега. И хотя кризис пока не перерос в катастрофу, риск для имиджа, репутации и финансов компании крайне высок.

Уточнения

Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Советы
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды Аудио 
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова?
Российский шоу-бизнес
Андрей Разин возрождает Ласковый май с новым вокалистом: кто заменит скончавшегося Шатунова? Аудио 
Четыре зоны заражения: карта самых клещевых мест Подмосковья
Наука и техника
Четыре зоны заражения: карта самых клещевых мест Подмосковья Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Последние материалы
Акции атомной энергетики США взлетают: исторические шаги Трампа
Твои вещи могли жить дольше — если бы ты не верил в эти советы по стирке
Тайный язык сада: ваш сад поддерживает связь с тем, чего вы не ожидаете
Огород, который не надо копать: деревенские давно не мучаются — и земля у них лучше, чем у всех
Советский ремонт: линолеум, ковёр на стену и душа наизнанку
Ягодицы и пресс станут крепкими как сталь: научитесь делать выпады правильно
Сыр внутри, грибы снаружи: суп, который покорит с первой ложки
Ты точно не знал, что кофейная гуща умеет такое: 15 бытовых находок
Семейный отдых 2025: вот куда устремились москвичи
Свет бьёт по коже — и это хорошая новость: устройство, которое пугает, но омолаживает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.