Дизельгейт в цифровом формате: как иск против Tesla может повлиять на будущее компании

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Против Tesla подан коллективный иск, в котором компанию обвиняют в систематической подделке данных одометра. По заявлению истцов, электрокары намеренно завышают пробег — в некоторых случаях на 117%, что приводит к преждевременному аннулированию гарантий и дополнительным расходам для владельцев.

Фото: auto.mail.ru by tesla is licensed under Free More info тесла

Суть обвинений — в использовании алгоритмической системы расчета пробега, которая учитывает энергопотребление и стиль вождения, а не фактическое расстояние.

Пример: владелица Model Y 2020 года Nyree Hinton заявила, что при поездке в 20 миль её одометр показывал 72 мили.

Финансовые последствия масштабны. По оценкам экспертов, Tesla может экономить до $3,99 млрд в год, избегая гарантийных ремонтов (в среднем $200 на авто) и предлагая вместо них расширенные страховые полисы по $3500. Это вызывает вопросы о честности модели получения прибыли.

Судебный процесс может подорвать доверие к гарантиям Tesla по всему миру, а штрафы по аналогии с "Дизельгейтом" могут затронуть до 89% денежных резервов компании. Уже в первом квартале 2025 года Tesla зафиксировала падение выручки на 9% — тревожный сигнал для инвесторов.

Реакция компании — резкая. Илон Маск назвал обвинения "идиотскими", а юридическая защита Tesla опирается на техническую допустимую погрешность в показаниях одометров. Однако в условиях общественного давления этого может оказаться недостаточно.

Эксперты уже сравнивают дело с "Дизельгейтом" Volkswagen. Но если VW пострадал из-за махинаций с выбросами, то Tesla — из-за данных пробега. И хотя кризис пока не перерос в катастрофу, риск для имиджа, репутации и финансов компании крайне высок.

Уточнения

Одо́метр (др.-греч. ὁδός «дорога» + μέτρον «мера»), в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь.

