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Легенды дорог СССР: ИЖ, Минск и Днепр против японцев

2:19
Авто

В эпоху, когда "японцы" на дорогах воспринимались чуть ли не как инопланетяне, а "ИЖ", "Минск" и "Днепр" были настоящими королями асфальта и бездорожья, советский мототранспорт жил своей особой жизнью.

Иж Юпитер-2
Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иж Юпитер-2

А давайте попробуем их сравнить.

ИЖ — гордость советской инженерии и мечта подростка 70-80-х. Этот мощный, немного грубоватый, но надёжный аппарат мог посоперничать с японскими мотоциклами в плане живучести.

Конечно, о плавности хода и "электронных наворотах" тогда и речи не было, зато "ИЖ" не боялся российских дорог и служил верой и правдой своим владельцам — от школьников до сотрудников милиции.

Минск — как советский "народный мотоцикл". Лёгкий, простой, доступный и максимально неприхотливый. На нём учились ездить все подряд, от подростков до бабушек на даче.

"Минск" мог показать себя в городе, на трассе и даже в сельской грязи. Его небольшая кубатура и простой двигатель позволяли осваивать мотожизнь с минимальными затратами и максимальным удовольствием.

Днепр — "грузовик" среди мотоциклов, настоящий зверь с коляской. Если надо было перевезти груз, семью или даже корову (шутка, но не слишком далеко от правды) — Днепр справлялся.

Мощный, с необычной конструкцией, он был призван не просто ездить, а работать. Многие ценили его за безупречную надёжность и выносливость, которой японцы могли позавидовать.

А что же японцы? В 80-х они стали появляться на дорогах СССР, и тогдашние байкеры смотрели на них с подозрением и уважением одновременно. Безупречный дизайн, лёгкость управления и технологичность — всё это выглядело почти как фантастика. Но старые добрые советские железные кони не сдавались. Для многих "ИЖ", "Минск" и "Днепр" были не просто транспортом, а символом свободы и силы духа.

Конечно, японские мотоциклы быстро завоевали сердца гонщиков и любителей скорости, но легенды советских дорог навсегда останутся в памяти тех, кто учился ездить, ремонтировать и любить мототехнику именно с ними.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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