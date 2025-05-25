Сетку на радиатор поставил — машину сняли с учёта: новые штрафы уже действуют

Обычная сетка на радиаторе — и вот уже штраф, техосмотр и поездка в ГАИ. Новые правила 2025 года заставляют пересмотреть даже самые мелкие доработки авто.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Enyaq

Многие водители любят улучшать свои машины: кто-то ставит яркие лампы, кто-то добавляет багажник, кто-то защищает радиатор простой металлической сеткой. Вроде бы ничего серьёзного. Но теперь даже такая мелочь может стать формальным нарушением.

С 2025 года любые изменения, которых не было в заводской комплектации, считаются модификацией конструкции. И если раньше это грозило разве что предупреждением, то сегодня всё куда жёстче.

Теперь даже сеточка от камней, фаркоп, альтернативные фары или лампы — повод для штрафа. Неважно, ставил ли их дилер или мастер в гараже: если нет нужных документов, формально вы нарушитель.

На первый раз штраф составит 500 рублей. Повтор — уже до 5000 и риск остаться без прав на несколько месяцев. Могут потребовать устранить нарушение за короткий срок, иначе — снятие авто с учёта, эвакуатор и бумажная волокита.

Что особенно неприятно — в зоне риска буквально каждый, кто хоть раз "под себя" что-то установил. И неважно, едешь ли ты по трассе или стоишь в пробке: инспектор заметит и проверит. Причём не с точки зрения пользы, а с точки зрения закона.

Легализовать доработки можно, но путь непростой: экспертиза, заключения, внесение изменений в документы, новый техосмотр. Ради простой мелочи — куча времени и денег.

Сейчас уже даже небольшие изменения могут обернуться настоящей головной болью. Машина, которая должна дарить свободу, всё чаще становится поводом для бюрократического квеста.

Стоит ли оно того — каждый решает сам. Но в 2025 году даже сетка может обернуться серьёзными последствиями. И иногда лучше отказаться от "полезной мелочи", чем потом объясняться с инспектором.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

