Заказал машину — дождался инфаркта: цены взлетают на глазах

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В 2025 году поездка на такси рискует стать не просто дорогой, а ощутимым ударом по кошельку. Всё из-за нового закона о локализации. Теперь каждый автомобиль в таксопарке обязан быть с российской "пропиской" — то есть собран на территории РФ и набрать минимум 3200 баллов локализации.

Беспилотное такси и машина сопровождения
Фото: commons.wikimedia.org by A.Morgunovskaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Беспилотное такси и машина сопровождения

Что это значит для пассажира

Машин, попадающих под новые требования, мало. А значит, перевозчиков ждёт аврал, а клиентов — дефицит. Особенно в час пик. Цены пойдут вверх, а время ожидания — растянется. В больших городах всё это почувствуется острее.

По оценке Стаса Еговцева, основателя таксопарка Stax, тарифы могут взлететь на 20-30% уже в ближайшее время. Кому-то придётся отказаться от бизнеса, а кто-то, как в 90-х, уйдёт в тень — снова оживут нелегальные такси.

Что будет дальше

Есть надежда: к 2026 году число "правильных" автомобилей вырастет. Тогда тарифы могут немного откатиться — процентов на 10-20. Но это пока только предположения.

Сейчас же перевозчики оказались в ловушке:

  • Иностранные машины больше не подходят,

  • Локализованные — дорогие и редкие,

  • А требования — уже действуют.

Пока пассажиры подсчитывают расходы, рынок только начинает меняться. Но ясно одно: такси становится роскошью, особенно в мегаполисах.

Уточнения

Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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