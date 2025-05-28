Заказал машину — дождался инфаркта: цены взлетают на глазах

В 2025 году поездка на такси рискует стать не просто дорогой, а ощутимым ударом по кошельку. Всё из-за нового закона о локализации. Теперь каждый автомобиль в таксопарке обязан быть с российской "пропиской" — то есть собран на территории РФ и набрать минимум 3200 баллов локализации.
Машин, попадающих под новые требования, мало. А значит, перевозчиков ждёт аврал, а клиентов — дефицит. Особенно в час пик. Цены пойдут вверх, а время ожидания — растянется. В больших городах всё это почувствуется острее.
По оценке Стаса Еговцева, основателя таксопарка Stax, тарифы могут взлететь на 20-30% уже в ближайшее время. Кому-то придётся отказаться от бизнеса, а кто-то, как в 90-х, уйдёт в тень — снова оживут нелегальные такси.
Есть надежда: к 2026 году число "правильных" автомобилей вырастет. Тогда тарифы могут немного откатиться — процентов на 10-20. Но это пока только предположения.
Сейчас же перевозчики оказались в ловушке:
Иностранные машины больше не подходят,
Локализованные — дорогие и редкие,
А требования — уже действуют.
Пока пассажиры подсчитывают расходы, рынок только начинает меняться. Но ясно одно: такси становится роскошью, особенно в мегаполисах.
Такси́ — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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