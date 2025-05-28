Масляная слеза под машиной: как она выльется в катастрофу

Пятно под машиной. Масляное, тёмное, не испаряется — и вот ты уже лезешь под капот с фонариком и тревогой в глазах. Это не просто "подтёк", а признак старения и износа — двигатель сигналит, что пора заняться им всерьёз.
Виновники знакомы каждому механику: прокладки, сальники, герметики. С годами они дубеют, трескаются, перестают держать давление. А если был перегрев — корпус или крышку может повести. Тогда и прокладкой не отделаешься.
Старение уплотнений: они теряют эластичность и начинают "потеть".
Повело детали: особенно опасно для головки блока.
Избыточное давление: картерные газы выдавливают масло через слабые места.
Мелочи вроде радиаторов и патрубков: они тоже текут, хоть и менее опасно.
Моторное масло — густое, тёмное.
Антифриз — яркий и жидкий.
Тормозная жидкость — почти прозрачная, маслянистая.
Конденсат от кондиционера — просто вода, не повод для паники.
Осмотрите двигатель и днище — с фонариком, спокойно и внимательно.
Проверьте уровни жидкостей — от масла до тормозной.
Не откладывайте ремонт — даже мелкая течь может привести к серьёзным проблемам.
Учитывайте масштаб: капающая крышка — одно, деформированная ГБЦ — совсем другое.
Следите за приборами — лампочки не просто так мигают.
Иногда дешевле поменять весь агрегат, чем устранять десяток мелких утечек. Особенно — если это вариатор или старая АКПП.
Главное — не игнорировать. Масло не прощает невнимательности, а перегретый двигатель может закончить свою жизнь слишком рано. Или, в редких случаях, устроить шоу с дымом.
Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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