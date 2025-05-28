Масляная слеза под машиной: как она выльется в катастрофу

Пятно под машиной. Масляное, тёмное, не испаряется — и вот ты уже лезешь под капот с фонариком и тревогой в глазах. Это не просто "подтёк", а признак старения и износа — двигатель сигналит, что пора заняться им всерьёз.

Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain масло

Виновники знакомы каждому механику: прокладки, сальники, герметики. С годами они дубеют, трескаются, перестают держать давление. А если был перегрев — корпус или крышку может повести. Тогда и прокладкой не отделаешься.

Основные причины утечек:

Старение уплотнений: они теряют эластичность и начинают "потеть".

Повело детали: особенно опасно для головки блока.

Избыточное давление: картерные газы выдавливают масло через слабые места.

Мелочи вроде радиаторов и патрубков: они тоже текут, хоть и менее опасно.

Как понять, что течёт

Моторное масло — густое, тёмное.

Антифриз — яркий и жидкий.

Тормозная жидкость — почти прозрачная, маслянистая.

Конденсат от кондиционера — просто вода, не повод для паники.

Что делать

Осмотрите двигатель и днище — с фонариком, спокойно и внимательно. Проверьте уровни жидкостей — от масла до тормозной. Не откладывайте ремонт — даже мелкая течь может привести к серьёзным проблемам. Учитывайте масштаб: капающая крышка — одно, деформированная ГБЦ — совсем другое. Следите за приборами — лампочки не просто так мигают.

Иногда дешевле поменять весь агрегат, чем устранять десяток мелких утечек. Особенно — если это вариатор или старая АКПП.

Главное — не игнорировать. Масло не прощает невнимательности, а перегретый двигатель может закончить свою жизнь слишком рано. Или, в редких случаях, устроить шоу с дымом.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



