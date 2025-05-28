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Масляная слеза под машиной: как она выльется в катастрофу

Авто

Пятно под машиной. Масляное, тёмное, не испаряется — и вот ты уже лезешь под капот с фонариком и тревогой в глазах. Это не просто "подтёк", а признак старения и износа — двигатель сигналит, что пора заняться им всерьёз.

масло
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
масло

Виновники знакомы каждому механику: прокладки, сальники, герметики. С годами они дубеют, трескаются, перестают держать давление. А если был перегрев — корпус или крышку может повести. Тогда и прокладкой не отделаешься.

Основные причины утечек:

  • Старение уплотнений: они теряют эластичность и начинают "потеть".

  • Повело детали: особенно опасно для головки блока.

  • Избыточное давление: картерные газы выдавливают масло через слабые места.

  • Мелочи вроде радиаторов и патрубков: они тоже текут, хоть и менее опасно.

Как понять, что течёт

  • Моторное масло — густое, тёмное.

  • Антифриз — яркий и жидкий.

  • Тормозная жидкость — почти прозрачная, маслянистая.

  • Конденсат от кондиционера — просто вода, не повод для паники.

Что делать

  1. Осмотрите двигатель и днище — с фонариком, спокойно и внимательно.

  2. Проверьте уровни жидкостей — от масла до тормозной.

  3. Не откладывайте ремонт — даже мелкая течь может привести к серьёзным проблемам.

  4. Учитывайте масштаб: капающая крышка — одно, деформированная ГБЦ — совсем другое.

  5. Следите за приборами — лампочки не просто так мигают.

Иногда дешевле поменять весь агрегат, чем устранять десяток мелких утечек. Особенно — если это вариатор или старая АКПП.

Главное — не игнорировать. Масло не прощает невнимательности, а перегретый двигатель может закончить свою жизнь слишком рано. Или, в редких случаях, устроить шоу с дымом.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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