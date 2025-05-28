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Капремонт не нужен: мотор за 100 тысяч, который пугает механиков

Авто

Старенький японец или кореец — верный друг на дорогах. Но когда двигатель начинает «кушать масло», а капремонт грозит суммой в 250 тысяч рублей, хочется чуда. И вот оно: китайский мотор за 100 000. Новый. Почти как оригинал.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Звучит заманчиво? Да. Но внутри этого предложения прячется целый набор сюрпризов, о которых стоит знать до покупки, а не после установки.

В чём суть

На рынке появились полные аналоги моторов от китайских производителей — под японские и корейские модели. Они дешевле капремонта в 1,5–2,5 раза и ставятся «болт в болт». На фоне дороговизны новых авто и бума на вторичке (в апреле — более 500 тысяч сделок!), это кажется идеальным решением.

Но всё не так просто.

Где ловушки

  1. Юридическая головоломка. Двигатель — это номерной агрегат. Его замена требует регистрации в ГИБДД. Без бумажек — штрафы и проблемы с продажей авто.

  2. Качество под вопросом. Китайские моторы иногда «сыплются» уже через 40–60 тыс. км. Уплотнители, клапаны, валы — часто не дотягивают до заводских стандартов. Перед установкой придётся многое доработать.

  3. Риски на старте. Продавцы не всегда предупреждают, что мотор нуждается в переборке ещё до запуска.

А если сделать всё правильно

Есть те, кто ездит на таких моторах по 150 000 км без поломок. Ключ к успеху: грамотная подготовка, хорошее масло и соблюдение всех регламентов.

Новый мотор вместо капремонта — это возможно. Но это не волшебная таблетка, а проект с нюансами и затратами на старте. Готов к такому пути — тогда китайский двигатель может стать реальной экономией. Если нет — лучше копи на проверенный капремонт.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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