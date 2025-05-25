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Самые удачные авто 2025 года: что покупают и чем довольны

3:28
Авто

Рейтинг лучших автомобилей по соотношению цены и качества в 2025 году показал неожиданные результаты. В десятку попали как бюджетные новинки, так и дорогие модели с серым импортом. Учитывались мнения реальных владельцев — по итогам опроса было составлено распределение мест.

skoda octavia pro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
skoda octavia pro

10 место — Haval Jolion

Популярный китайский кроссовер занял последнее место в десятке, несмотря на высокие продажи. Стартовая цена составляет 1,95 млн рублей, а в дорогих комплектациях присутствует даже полный привод. Тем не менее, Jolion получил лишь 2,42% голосов.

9 место — Solaris HS

Модель, ранее известная как Hyundai Solaris, теперь производится под новым названием. Несмотря на узнаваемость и былую популярность, автомобиль набрал только 2,55% голосов.

8 место — Chery Tiggo 7 Pro Max

Китайский бренд Chery продолжает удерживать позиции. Версия Pro Max оказалась в рейтинге, несмотря на скепсис части автолюбителей из-за репутации предыдущих поколений. В поддержку модели высказались 2,58% опрошенных.

7 место — Livan S6 Pro

Седан от возрождённого Lifan, использующий технологии Geely, оказался неожиданно высоко. При цене от 1,6 млн рублей он предлагает размеры и комплектацию C-класса, но при этом пока не пользуется высокой популярностью в продажах.

6 место — Lada Granta

Традиционный лидер внутреннего рынка уверенно закрепился в рейтинге. Несмотря на простоту и базовую комплектацию, Granta остаётся самой доступной новой машиной в стране — от 750 тыс. рублей.

5 место — Lada Vesta SW Cross

В рейтинг попала именно универсальная версия с увеличенным клиренсом. Начальная цена — 1,879 млн рублей. В условиях зимнего климата и плохих дорог эта модель воспринимается как оптимальное сочетание цены и возможностей.

4 место — Toyota Camry

Модель, официально не представленная на российском рынке, по-прежнему вызывает доверие. Стоимость достигает 5 млн рублей, но даже при этом Camry продолжает оставаться ориентиром для многих водителей.

3 место — Kia Sportage

Третье место досталось корейскому кроссоверу, который, как и Camry, официально не продаётся. Цены начинаются от 4 млн рублей, но узнаваемость и положительный опыт владения сделали своё дело.

2 место — Toyota RAV4

Существенное отставание по цене компенсируется лояльностью: RAV4 набрал 4,62% голосов. Он опережает большинство конкурентов по уровню доверия и воспринимается как надёжный выбор.

1 место — Skoda Octavia

Лидер рейтинга — Octavia, которая получила 5,21% голосов. Несмотря на цену от 3,5 млн рублей, эта модель воспринимается как наиболее сбалансированная по качеству, надёжности и оснащению.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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