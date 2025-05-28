СберАвто везёт авто из-за рубежа: как не попасть на подделку

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Мечтаешь о машине, которой нет в российских автосалонах? Теперь это возможно — СберАвто запустил доставку автомобилей из-за границы прямо под заказ.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Парковка с автомобилями

Пока услуга работает в Москве и Петербурге, но в будущем обещают расширить географию. Заказать можно как новенькие иномарки, ещё не появившиеся в РФ, так и редкие подержанные машины, которые не найти на "вторичке".

Как это работает

Ты оставляешь заявку, описываешь, что хочешь. Менеджеры находят подходящие варианты — либо у официальных дилеров, либо среди проверенных машин с историей. Особое внимание — Китаю: в базе много моделей как от местных брендов, так и от мировых автогигантов, собранных в КНР.

Ты получаешь детальный расчёт: стоимость машины, доставка, пошлины. Всё - прозрачно и без "сюрпризов".

Менеджер сопровождает сделку полностью:

оформляет договор с продавцом за рубежом;

следит за таможней;

координирует доставку до твоих ворот.

Можно сразу:

оформить страховку;

купить машину в кредит;

сдать свою старую — и снизить цену.

Процедура максимально похожа на онлайн-шопинг, только вместо кофеварки тебе привезут SUV из Китая.