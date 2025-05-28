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СберАвто везёт авто из-за рубежа: как не попасть на подделку

1:18
Авто

Мечтаешь о машине, которой нет в российских автосалонах? Теперь это возможно — СберАвто запустил доставку автомобилей из-за границы прямо под заказ.

Парковка с автомобилями
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Парковка с автомобилями

Пока услуга работает в Москве и Петербурге, но в будущем обещают расширить географию. Заказать можно как новенькие иномарки, ещё не появившиеся в РФ, так и редкие подержанные машины, которые не найти на "вторичке".

Как это работает

  1. Ты оставляешь заявку, описываешь, что хочешь.

  2. Менеджеры находят подходящие варианты — либо у официальных дилеров, либо среди проверенных машин с историей.

  3. Особое внимание — Китаю: в базе много моделей как от местных брендов, так и от мировых автогигантов, собранных в КНР.

Ты получаешь детальный расчёт: стоимость машины, доставка, пошлины. Всё - прозрачно и без "сюрпризов".

Менеджер сопровождает сделку полностью:

  • оформляет договор с продавцом за рубежом;

  • следит за таможней;

  • координирует доставку до твоих ворот.

Можно сразу:

  • оформить страховку;

  • купить машину в кредит;

  • сдать свою старую — и снизить цену.

Процедура максимально похожа на онлайн-шопинг, только вместо кофеварки тебе привезут SUV из Китая.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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