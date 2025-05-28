СберАвто везёт авто из-за рубежа: как не попасть на подделку

Мечтаешь о машине, которой нет в российских автосалонах? Теперь это возможно — СберАвто запустил доставку автомобилей из-за границы прямо под заказ.
Пока услуга работает в Москве и Петербурге, но в будущем обещают расширить географию. Заказать можно как новенькие иномарки, ещё не появившиеся в РФ, так и редкие подержанные машины, которые не найти на "вторичке".
Ты оставляешь заявку, описываешь, что хочешь.
Менеджеры находят подходящие варианты — либо у официальных дилеров, либо среди проверенных машин с историей.
Особое внимание — Китаю: в базе много моделей как от местных брендов, так и от мировых автогигантов, собранных в КНР.
Ты получаешь детальный расчёт: стоимость машины, доставка, пошлины. Всё - прозрачно и без "сюрпризов".
оформляет договор с продавцом за рубежом;
следит за таможней;
координирует доставку до твоих ворот.
Можно сразу:
оформить страховку;
купить машину в кредит;
сдать свою старую — и снизить цену.
Процедура максимально похожа на онлайн-шопинг, только вместо кофеварки тебе привезут SUV из Китая.
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