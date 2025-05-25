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Машина за 700 тысяч в 2025 году — миф или всё ещё шанс

3:44
Авто

В 2025 году даже старые иномарки уверенно пробивают миллион. Тем не менее, при бюджете в 700 тысяч всё ещё можно подобрать рабочий автомобиль — но задача уже не выглядит лёгкой. Это больше похоже на проект с множеством проверок, нюансов и долей везения.

Ford Focus
Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ford Focus

LADA Granta (2015-2018): простая и надёжная

Granta остаётся рациональным вариантом для тех, кому важно просто передвигаться. Двигатель 1.6 (87 или 106 л. с.), механическая коробка, доступные запчасти и понятное обслуживание делают её хорошим выбором. Возможен и автомат Jatco, но требуется внимательная проверка.

Среди минусов — минимальный уровень комфорта, слабая шумоизоляция и капризная электрика. Однако эксплуатационные расходы остаются низкими, а ресурс — приемлемым.

Renault Logan II (2014-2016): надёжность без изысков

Logan второго поколения в дорестайлинге подходит под заявленный бюджет. Надёжная механическая коробка, двигатель 1.6 и выносливая подвеска — всё это обеспечивает бесперебойную эксплуатацию. Автомат AL4 также встречается, но нуждается в проверке истории.

Салон минималистичен, однако клиренс высокий, багажник просторный, а детали — недорогие. Важно избегать машин с прошлым в такси.

Hyundai Solaris (2011-2013): многое зависит от состояния

Solaris часто встречается на рынке, но среди предложений много изношенных экземпляров. Предпочтение стоит отдавать модификациям с мотором 1.6 MPI и автоматом A4CF1. Механика также допустима, но может потребовать замены сцепления.

Критичными зонами остаются днище и арки. Необходимо обязательно проверять двигатель на наличие задиров, а также обратить внимание на износ салона и состояние шин.

Ford Focus II (2008-2011): управление с характером

Focus второго поколения отличается управляемостью и эргономикой. Предпочтительны версии с моторами 1.6 или 2.0 на механике. Автоматизированные коробки встречаются реже в рабочем состоянии.

Основная проблема — коррозия. Особенно страдают арки, лонжероны и передние элементы. Визуально кузов может быть в порядке, но снизу возможны серьёзные очаги ржавчины.

Chevrolet Lacetti (2009-2012): старый, но не бесполезный

Несмотря на возраст, Lacetti ещё встречается в технически хорошем состоянии. Модели с атмосферными моторами 1.6 и 1.8, базовой механикой и удобным оснащением подходят для спокойной езды.

Главный минус — подверженность коррозии. При наличии антикоррозийной обработки и минимальных вложениях машина способна конкурировать по комфорту с более молодыми моделями.

В рамках бюджета до 700 тысяч можно найти рабочий автомобиль, способный прослужить несколько лет. Однако без диагностики, проверки истории и внимательного осмотра не обойтись. Такой выбор требует времени, внимательности и разумного подхода к каждому этапу покупки.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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