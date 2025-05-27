Вонь из кондиционера: что завелось у вас в машине и как это уничтожить

Лето. Ты садишься в машину, включаешь кондиционер — и в салоне тут же появляется странный, затхлый запах. Будто кто-то забыл старый мокрый коврик под сиденьем. Знакомо? Это не просто неприятность — это сигнал, что внутри климатической системы завелась жизнь.
Бактерии, грибки и плесень обожают испаритель автокондиционера. Особенно — когда жарко, влажно и ты редко используешь охлаждение.
Часто к запаху приводит:
загрязнение испарителя;
старый салонный фильтр;
засорённые дренажные каналы;
отсутствие регулярной просушки системы.
Если вовремя не вмешаться, запах будет становиться всё сильнее, а воздух — вреднее.
Антибактериальная обработка испарителя. Продаются специальные спреи, но лучше довериться сервису.
Замена салонного фильтра. Старый фильтр — это тряпка, в которой поселились микробы.
Чистка дренажной системы. Особенно важно, если в машине часто скапливается влага.
Полная просушка вентиляции. После долгой поездки в дождь — включи вентилятор на горячий воздух на пару минут.
Если запах не уходит — нужна профессиональная дезинфекция.
Включай кондиционер круглый год, хотя бы раз в неделю — даже зимой.
Меняй фильтры вовремя, не жди, пока они станут чёрными.
После поездок в сырость — обязательно просуши систему.
Здоровый воздух в салоне — это не роскошь. Это то, что ты вдыхаешь каждый день.
Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.
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