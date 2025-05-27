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Вонь из кондиционера: что завелось у вас в машине и как это уничтожить

1:40
Авто

Лето. Ты садишься в машину, включаешь кондиционер — и в салоне тут же появляется странный, затхлый запах. Будто кто-то забыл старый мокрый коврик под сиденьем. Знакомо? Это не просто неприятность — это сигнал, что внутри климатической системы завелась жизнь.

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Бактерии, грибки и плесень обожают испаритель автокондиционера. Особенно — когда жарко, влажно и ты редко используешь охлаждение.

Часто к запаху приводит:

  • загрязнение испарителя;

  • старый салонный фильтр;

  • засорённые дренажные каналы;

  • отсутствие регулярной просушки системы.

Если вовремя не вмешаться, запах будет становиться всё сильнее, а воздух — вреднее.

Что делать

  1. Антибактериальная обработка испарителя. Продаются специальные спреи, но лучше довериться сервису.

  2. Замена салонного фильтра. Старый фильтр — это тряпка, в которой поселились микробы.

  3. Чистка дренажной системы. Особенно важно, если в машине часто скапливается влага.

  4. Полная просушка вентиляции. После долгой поездки в дождь — включи вентилятор на горячий воздух на пару минут.

Если запах не уходит — нужна профессиональная дезинфекция.

Как избежать этой вони в будущем:

  • Включай кондиционер круглый год, хотя бы раз в неделю — даже зимой.

  • Меняй фильтры вовремя, не жди, пока они станут чёрными.

  • После поездок в сырость — обязательно просуши систему.

Здоровый воздух в салоне — это не роскошь. Это то, что ты вдыхаешь каждый день.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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