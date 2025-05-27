Вонь из кондиционера: что завелось у вас в машине и как это уничтожить

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Лето. Ты садишься в машину, включаешь кондиционер — и в салоне тут же появляется странный, затхлый запах. Будто кто-то забыл старый мокрый коврик под сиденьем. Знакомо? Это не просто неприятность — это сигнал, что внутри климатической системы завелась жизнь.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дефлектор

Бактерии, грибки и плесень обожают испаритель автокондиционера. Особенно — когда жарко, влажно и ты редко используешь охлаждение.

Часто к запаху приводит:

загрязнение испарителя;

старый салонный фильтр;

засорённые дренажные каналы;

отсутствие регулярной просушки системы.

Если вовремя не вмешаться, запах будет становиться всё сильнее, а воздух — вреднее.

Что делать

Антибактериальная обработка испарителя. Продаются специальные спреи, но лучше довериться сервису. Замена салонного фильтра. Старый фильтр — это тряпка, в которой поселились микробы. Чистка дренажной системы. Особенно важно, если в машине часто скапливается влага. Полная просушка вентиляции. После долгой поездки в дождь — включи вентилятор на горячий воздух на пару минут.

Если запах не уходит — нужна профессиональная дезинфекция.

Как избежать этой вони в будущем:

Включай кондиционер круглый год, хотя бы раз в неделю — даже зимой.

Меняй фильтры вовремя, не жди, пока они станут чёрными.

После поездок в сырость — обязательно просуши систему.

Здоровый воздух в салоне — это не роскошь. Это то, что ты вдыхаешь каждый день.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.



