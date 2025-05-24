Электросамокаты превратили тротуары в полосу препятствий: пешеходы на грани

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С потеплением на улицы возвращаются электросамокаты и велосипеды, и вместе с ними - раздражение пешеходов и водителей. Причины понятны: городские тротуары становятся ареной конфликтов между людьми и мобильным транспортом.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина в белом с самокатом

Хотя правила ограничивают скорость таких средств 25 км/ч, на деле это ограничение никто не контролирует. Самокатчики свободны в своих действиях и нередко мчатся среди прохожих, словно по пустому шоссе. Отсутствие наказания приводит к беспечности, а она, в свою очередь, — к травмам и опасным ситуациям.

Правила не уточняют, на каком расстоянии можно проезжать мимо пешеходов, или как именно объезжать людей. Поэтому одни наезжают почти впритык, другие — лавируют на пределе манёвренности, не снижая скорости. Такое поведение воспринимается как агрессия и вызывает у окружающих чувство опасности.

Пешеход не автомобиль - он может в любую секунду резко остановиться, изменить направление или сделать неожиданный жест. На скорости самокат просто не успевает среагировать. Даже лёгкое касание может привести к падению и серьёзным травмам.

На тротуарах приоритет всегда у пешехода. Но некоторые владельцы самокатов ведут себя иначе — сигналят, требуют уступить дорогу, реагируют шумно и нетерпеливо. Они будто забывают, что после поездки снова становятся пешеходами.

Хуже всего, что поездка заканчивается там, где удобно только самому ездоку. Самокаты бросают посреди тротуара, у входов, на узких участках, где они мешают проходу. И хотя рядом часто есть свободное место, о нём просто не задумываются. В итоге — беспорядок, раздражение, и тот самый весенний "транспортный хаос".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

