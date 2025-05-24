На вид просто яма — на деле штраф и риск: что весной подстерегает водителей на трассе

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Весна превращает дороги в полосу препятствий: под растаявшим снегом скрываются выбоины, острые камни, мусор и обломки металла. Всё это может легко повредить подвеску или стать причиной прокола шины. Водитель, столкнувшись с потерей давления в колесе, часто вынужден экстренно остановиться у обочины и приступить к ремонту. Однако такая вынужденная мера может повлечь за собой штраф, предупреждают автоюристы.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Согласно ПДД, любая остановка на проезжей части — потенциально опасна. Особенно это актуально для скоростных трасс и автомагистралей. Даже если автомобиль стоит у обочины на домкрате, он представляет угрозу для других участников движения. Водитель, меняющий колесо, часто оказывается прямо в зоне проезда автомобилей, а оставленная на асфальте покрышка мешает обзору и может стать причиной аварии.

Чтобы избежать проблем, эксперты советуют заранее следить за состоянием шин и полагаться на датчики давления, которые установлены во многих современных автомобилях. Эти системы позволяют вовремя обнаружить проблему и доехать до ближайшей безопасной зоны — шиномонтажа, заправки или парковки.

Если же ситуация критическая - колесо сдут моментально, а место для съезда отсутствует, важно сохранять спокойствие и избегать резких манёвров. Даже если придётся проехать несколько десятков метров на повреждённой покрышке, это будет безопаснее, чем менять колесо на краю скоростной трассы.

При экстренной остановке на обочине водитель обязан включить аварийную сигнализацию, установить знак аварийной остановки (на 15 метров в городе и на 30 метров за его пределами), а сам ремонт производить только при хорошей видимости. Несоблюдение этих требований может повлечь административную ответственность: штраф в размере 1000 рублей по статье 12.27 КоАП РФ или до 2000 рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ.

В итоге главный совет прост: всегда держите в багажнике исправный знак аварийной остановки, фонарик и домкрат. А главное — не пытайтесь чинить машину в опасных местах. Безопасность должна быть важнее спешки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

