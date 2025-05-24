Секунды решают всё: как неправильное хранение аптечки превращает её в бесполезный груз

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После отмены штрафов за отсутствие аптечки и огнетушителя на дорогах России многие водители стали относиться к этим средствам как к формальности. Кто-то вовсе убрал их из машины, другие держат в багажнике — в глубине среди сумок, инструментов и пакетов. Однако в критической ситуации это решение может обернуться бедой.

Фото: Wikipedia by Magnus Bäck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ багажник

Инспектор ГАИ и автоюрист напомнили: аптечка и огнетушитель — это не просто пункт в регламенте, а средства, от которых напрямую зависит безопасность всех, кто находится в салоне. Их расположение должно быть продумано и обеспечивать мгновенный доступ. Особенно это касается огнетушителя: при возгорании в автомобиле счёт идёт на секунды. Пожар распространяется молниеносно, и даже краткая задержка может обернуться трагедией.

По техническому регламенту Таможенного союза (пункты 11.4 и 11.5), аптечку и огнетушитель нельзя оставлять без надёжного крепления. В аварийной ситуации или при резком торможении они превращаются в опасные снаряды, способные нанести травмы. К тому же, свободно лежащий огнетушитель может неожиданно сработать: выброшенный под давлением порошок ухудшит обзор, отвлечёт водителя и создаст реальную угрозу ДТП.

Багажник часто становится стихийным складом, где в экстренной ситуации отыскать аптечку — задача не из простых. Когда важна каждая секунда, задержка в несколько мгновений может стоить дорого. Важно заранее продумать, где и как вы будете хранить эти предметы.

Оптимальные места - под водительским сиденьем или под передним пассажирским креслом. Там аптечка и огнетушитель будут надёжно закреплены и доступны сразу. Это простое решение, которое может спасти жизнь.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

