Обороты пляшут, мотор глохнет: 5 причин, о которых не догадываются водители

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Многие водители хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда стрелка тахометра начинает вести себя странно: обороты мотора скачут, двигатель работает с перебоями или вовсе глохнет. Эти признаки могут указывать на ряд проблем, и важно не игнорировать их.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

В норме, у прогретого и исправного двигателя стрелка тахометра должна держаться в пределах 800-900 об/мин без резких колебаний. Если же обороты прыгают от 500 до 1500 и выше — это сигнал о неполадках, которые требуют внимания.

Одной из частых причин нестабильной работы мотора является некачественное топливо. Оно может засорять форсунки, оставлять нагар на свечах и вызывать сбои в работе двигателя. В таких случаях рекомендуется заменить свечи, промыть систему впрыска и заправляться только на проверенных заправках.

Также скачки оборотов могут быть вызваны проблемами в системе подачи топлива. Забитый фильтр или неисправный насос затрудняют поступление бензина, в результате чего мотор "троит" или глохнет. Решение простое: заменить фильтр и проверить работу топливного насоса.

Нередко виновата система зажигания. Изношенные свечи, повреждённые провода или сбои в катушке приводят к неправильному воспламенению смеси. В этом случае стоит провести диагностику и заменить неисправные компоненты.

Иногда причина кроется в системе рециркуляции отработанных газов. Если клапан EGR забился или вышел из строя, двигатель может резко терять обороты, особенно при снижении скорости, а то и заглохнуть. Здесь поможет либо очистка, либо замена клапана.

Наконец, нестабильность может быть связана с неисправной электроникой. Датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода или сбой в блоке управления — всё это может вызвать хаотичное поведение двигателя. Чтобы точно определить причину, стоит пройти компьютерную диагностику.

В любом случае, при первых признаках нестабильной работы двигателя не стоит откладывать визит в сервис — своевременная проверка может спасти мотор от серьёзных поломок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

