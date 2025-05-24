Omoda C7: готовьте кошельки! 27 мая стартуют продажи нового дерзкого кроссовера

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Omoda готова к запуску нового кроссовера — модели C7, официальные продажи которой стартуют 27 мая. Это вторая модель бренда после C5, но куда более внушительных размеров: 4660×1875×1670 мм и колесная база 2720 мм. К тому же увеличен дорожный просвет — 176 мм в переднеприводной и 175 мм в полноприводной версиях.

Фото: openverse by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Omoda C5

Внешне C7 выглядит дерзко: фирменный "акулий нос", безрамочная решетка, резкие линии и светодиодные элементы в бампере. Вместо противотуманок — гладкий облик, а задний стеклоочиститель и вовсе убрали. В салоне — материалы под замшу, мягкие панели и прострочка, панорамная крыша и увеличенный багажник на 639 литров.

По сравнению с C5, новинка на 26 см длиннее, шире и выше, а задний ряд стал заметно просторнее. Платформа T1X обеспечивает базу для турбированного 1,6-литрового двигателя мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм. Разгон до 100 км/ч — за 10,4 секунды. Расход — 8 литров на 100 км. Полный привод увеличивает массу на 143 кг, что несколько снижает динамику.

Салон насыщен технологиями: управление почти полностью возложено на большой планшет, с минимумом физических клавиш. Мультимедиа порадует даже геймеров: встроены 16-битные игры, а руль и кресла напоминают геймпады и киберспортивные сиденья. Но есть и минусы — неудобная регулировка руля и посадки.

C7 получил обновлённую поддержку Android Auto, голосовой помощник, адаптивный круиз-контроль и зимний пакет. Подвеска справляется с неровностями, но лежачие полицейские проходят жёстко. Кузов оцинкован, а цена стартует от 3,4 млн рублей.

Omoda C7 — это дерзкий и технологичный кроссовер, который предлагает стиль, практичность и необычную атмосферу за разумные деньги.

Уточнения

Omoda — подразделение китайской компании Chery, основанное в 2022 году. Впервые марка была представлена в России и Казахстане в октябре 2022 года. Первой моделью компании является Omoda C5.

