Только эти марки авто: вот на каких машинах теперь будут работать таксисты

С 1 марта 2026 года в силу вступит закон о локализации такси. Машины будут только от росийских производителей.
Российских пассажиров с 2026 года будут возить: Lada Granta Lada Vesta Lada Aura Haval Jolion Haval F7/F7x BAIC U5 Plus Kaiyi E5.
Эти авто будут использовать для перевозок пассажиров в эконом- и комфорт-классе. При этом числа указанных автомобилей, скорее всего, будет недостаточно для бизнес- и премиум-класса.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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