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Только эти марки авто: вот на каких машинах теперь будут работать таксисты

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Авто

С 1 марта 2026 года в силу вступит закон о локализации такси. Машины будут только от росийских производителей.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Российских пассажиров с 2026 года будут возить: Lada Granta Lada Vesta Lada Aura Haval Jolion Haval F7/F7x BAIC U5 Plus Kaiyi E5.

Эти авто будут использовать для перевозок пассажиров в эконом- и комфорт-классе. При этом числа указанных автомобилей, скорее всего, будет недостаточно для бизнес- и премиум-класса.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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