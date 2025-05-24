Автомобиль в ремонте — а деньги исчезают: схема, от которой теряют сотни тысяч

2:28 Your browser does not support the audio element. Авто

В Москве участились случаи обмана автовладельцев: злоумышленники получают доступ к базам данных автосервисов, узнают, какие автомобили находятся в ремонте, и затем связываются с их владельцами от имени мастерских, вещает новостной портал Известия. Под предлогом завершённых работ или срочных покупок запчастей аферисты просят перевести деньги на подставные счета. Ущерб от таких действий иногда достигает полумиллиона рублей.

Фото: Freepik by standret Автосервис

За последние месяцы в полицию поступили десятки обращений. Пострадавшие рассказывают, что схема почти всегда одна и та же. Сначала клиент оставляет машину в СТО, а вскоре получает звонок от якобы сотрудника этого сервиса. Мошенник уверенно сообщает, что работы завершены, называет точную сумму — она совпадает с реальной сметой, — и просит оплату. Уверенность и знание деталей не вызывают подозрений. Так, например, Сергей Фетисов перевёл 99 тысяч рублей за якобы отремонтированную Kia, а позже выяснилось, что машина всё ещё на ремонте.

В других случаях речь идёт о кражах имущества. У одной из жертв похитили зимние шины на сумму более 500 тысяч рублей, представившись курьером от детейлинг-центра. У других - деньги за несуществующий ремонт. Каждый раз преступники используют утекшие персональные данные клиентов.

Утечка информации происходит либо через взломы серверов и облачных хранилищ, либо при участии недобросовестных сотрудников, которые продают базы данных в даркнете или мессенджерах.

СТО в регионах также сталкиваются с подобным. Некоторые станции, такие как Fit Service, ввели специальные инструкции и регулярно обучают сотрудников, чтобы не стать следующей жертвой. Их главный совет - никогда не переводить деньги до личного визита в автосервис и не доверять звонкам с просьбой об оплате.

Рост таких схем связан с подорожанием ремонта и спешкой клиентов в больших городах. Средний чек за услуги вырос на 25-30%, а потому мошенники особенно активны.

Если вы попали в подобную ситуацию, немедленно обратитесь в банк и полицию, а также предупредите автосервис, чтобы защитить других клиентов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

