Дедовский секрет блестящих деталей: продукт, который работает лучше любой автохимии

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1:56
Авто

Неважно, сколько стоит ваш автомобиль — если он блестит, люди оборачиваются. А если блестит не весь, а только часть? Например, кузов сияет, но выхлопная труба напоминает пережитки Третьей промышленной революции, а хром на зеркалах угрюм, как понедельник утром? Всё это можно исправить… обычным уксусом.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

Почему уксус

Нет, это не бабушкин ритуал от сглаза. Просто уксус — один из самых доступных, дешёвых и при этом удивительно эффективных способов вернуть автомобилю лоск. Особенно когда речь идёт о хроме, сажевых отложениях и грязных дисках, которые не берёт даже автомойка под высоким давлением.

Как работает

Возьмите тряпку и бутылку обычного столового уксуса. Пропитайте ткань, приложите к выхлопной трубе или другому загрязнённому элементу и оставьте на пару минут. Это как компресс, только не от температуры, а от въевшейся сажи и налёта. Через 5-10 минут снимите "повязку", протрите — и вуаля: металл снова блестит.

Подходит и для дисков

Колёса — лицо машины, особенно если лето и вы только что вымыли кузов. А вот диски, покрытые пылью тормозных колодок, всё портят. Не беда: повторите ту же процедуру. Тряпка, уксус, немного терпения — и блеск вернулся.

Важное предупреждение

Уксус, как и успех, имеет побочный эффект — характерный запах. Так что работать лучше на открытом воздухе. А ещё пригодятся резиновые перчатки: иначе вы будете пахнуть маринадом даже после душа.

Почему это работает

Уксус растворяет щёлочные загрязнения и помогает отделить их от поверхности. В химчистке вам предложат кучу средств, но по сути они делают то же самое. Только стоят в пять раз дороже.

Уточнения

Глянец (блеск) — оптическая характеристика свойства поверхности, отражающей свет, показывающая соотношение между интенсивностями света, зеркально отражённого от поверхности, и света, рассеянного во все стороны — диффузного отражения.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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