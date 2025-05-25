Свет днем — не ошибка, а необходимость: для чего нужны ходовые огни и как они спасают жизни

Зачем вообще включать фары днём, если и так всё видно? Ответ на этот вопрос даёт свежее исследование австралийских учёных из Университета Монаша. Они доказали, что дневные ходовые огни (DRL) — не просто модная фишка, а технология, которая действительно работает. И вот как.
Центр исследования ДТП при Университете Монаша собрал данные о десятках тысяч аварий в четырёх австралийских штатах — Новый Южный Уэльс, Виктория, Квинсленд и Западная Австралия. Все случаи были зафиксированы с 2010 по 2017 год.
Главный вопрос: как влияет наличие DRL на безопасность? Ответ оказался однозначным — автомобили, оснащённые дневными ходовыми огнями, попадают в аварии на 8,8% реже. Особенно заметен эффект в условиях ограниченной видимости — на рассвете и в сумерках.
Вот самые интересные цифры:
В дневное время риск снижается на 7,6%
На рассвете или в сумерках — аж на 20,3%
Все данные собраны для участков дорог с ограничением скорости до 75 км/ч
Исследователи использовали VIN-номера автомобилей, чтобы точно понять, у каких машин DRL были установлены с завода, а у каких — нет. Такой подход исключает ошибки и даёт достоверную картину.
Речь идёт не о ближнем свете фар, включённом вручную. DRL — это отдельные источники света, активирующиеся автоматически при запуске двигателя. Они не слепят, но делают автомобиль заметнее — особенно в серой погоде или в тени деревьев.
Результаты исследования — ещё один повод задуматься: в мире, где всё чаще борются за безопасность на дорогах, простая технология вроде DRL может сыграть решающую роль. Возможно, именно она спасёт чью-то жизнь на перекрёстке или в плотном потоке.
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
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