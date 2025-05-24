В апреле продажи новых авто выросли — но дилеры предупреждают: радоваться рано

Продажи новых автомобилей в России в апреле неожиданно пошли вверх. Но не спешите радоваться — это не возрождение рынка, а скорее всплеск на фоне довольно унылого начала года. Главную роль в этом рывке сыграли корпоративные клиенты, а частники — подтянулись уже потом.

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Корпорации впереди планеты всей

По данным "Автостата", корпоративный сектор стал главным двигателем роста. Об этом рассказал замгендиректора АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. По его словам, каршеринговые компании и другие бизнес-структуры активно пополняли автопарки.

Розничные продажи хоть и прибавили, но темпы их роста остаются сдержанными. До устойчивой позитивной динамики еще далеко — пока речь идет о локальном оживлении, а не о развороте тренда.

Почему продажи всё же выросли

Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич считает, что результат апреля — это сочетание нескольких факторов:

на один рабочий день больше, чем в марте;

часть сделок из конца марта ушли в регистрацию апреля;

приближение майских праздников стимулировало спрос;

сохранялись и усиливались скидки на автомобили 2024 года.

Иными словами, не рынок ожил сам по себе, а дилеры активно зазывали покупателей скидками, а покупатели не упустили шанс.

Продавцы избавляются от складов

Глава ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий отмечает: продавцы торопятся освободить склады от залежавшихся машин. Для этого предлагают всё более заманчивые условия — и клиенты реагируют, тем более что надежды на возвращение покинувших брендов стремительно тают.

А что с погодой

По словам Терлюкевича, на старте месяца продажи слегка притормозились из-за аномальной погоды, но к концу апреля ситуация выровнялась.

Итог: вроде бы рост, но…

"Продажи немного выросли, но по-прежнему серьезно отстают от показателей прошлого года. Настроения осторожные, перспектив не так много", — подводит не самый радужный итог глава ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

В цифрах: за апрель россияне купили 102 107 новых легковушек — на 27,9% больше марта, но на 25,5% меньше по сравнению с апрелем 2024 года. Лидером осталась LADA с почти 28% рынка, несмотря на резкое падение продаж на 32,6%.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

