Отработка — не мусор: как превратить старое масло в источник дохода

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Каждый водитель, который сам обслуживает свою машину, рано или поздно сталкивается с накоплением отработанного моторного масла. Выбросить его нельзя — и по закону, и по совести. Но и хранить дома в канистрах — не вариант. К счастью, существует несколько вполне легальных и даже выгодных способов утилизировать или использовать это масло.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

Кто покупает отработку и зачем

По словам владельца СТО, отработанное масло регулярно скупают специализированные компании. Оно может использоваться:

для производства антикоррозийных покрытий и герметиков;

как сырьё при очистке и перегонке (в прошлом — для повторного изготовления смазки);

в составе бытовых или технических смазок.

Особенно активно его закупают оптовики, которые затем перепродают сырьё крупным организациям. Частные автовладельцы тоже могут найти покупателя — на специальных площадках в интернете. Правда, выручка будет небольшой, поэтому выгоднее накапливать масло в больших объёмах.

Отработка в быту — возможно ли

Использовать отработку можно не только на производстве. Умельцы давно придумали ей вторую жизнь:

Для масляных обогревателей. Особенно актуально в гаражах и частных домах.

В качестве смазки. Из отработки легко сделать густой состав наподобие солидола — отлично подойдёт для петель, механизмов и инструментов.

Антикор своими руками. Да, в интернете полно инструкций, как превратить старое масло в средство для обработки днища автомобиля. Не каждый решится на это, но те, кто не готов отдавать 10-15 тысяч за профобработку, вполне могут попробовать.

Против плесени и влаги. Отработка образует плёнку, которая защищает поверхности от грибка и сырости.

Есть ли минусы

Конечно. Самостоятельное использование требует аккуратности и знаний. А продажа — времени и объёма. Маленькие партии сдавать невыгодно. Но если подойти к вопросу с умом, даже отработанное масло может принести пользу — и немного денег.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

