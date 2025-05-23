В Европе экономия, в России — капремонт: почему Эко-режим у нас не работает

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Экономичный режим езды давно стал привычкой для многих водителей. Он обещает меньше расхода топлива и заботу об экологии. Но всё ли так радужно? Автомеханик с 15-летним стажем предупреждает: бездумное использование режима "Эко" может выйти боком даже современному автомобилю.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Красный автомобиль Skoda Rapid

Что происходит в "Эко" режиме

При активации экономичного режима электронные системы автомобиля изменяют поведение двигателя, подвески и рулевого управления:

снижается мощность силового агрегата;

уменьшается чувствительность рулевого управления;

в отдельных моделях меняются настройки подвески.

Это означает, что водителю приходится адаптироваться к новому стилю вождения. Иначе — риск аварии. Резкое ускорение, поворот руля или попытка обгона при недостаточной мощности — частые причины ДТП среди тех, кто не учитывает особенности "Эко".

Меньше топлива — меньше масла

Немногие знают, что при экономичном режиме меняется не только расход бензина. В таких условиях мотор получает меньше смазки: масло распределяется медленнее и в меньших объёмах. Если при этом резко нажать на газ — двигатель может не выдержать нагрузки. Это снижает его ресурс и приближает дорогостоящий ремонт.

Экология — но с нюансами

При правильном использовании "Эко" действительно снижает выбросы: меньше топлива — меньше выхлопа. Но если у машины удалён катализатор или двигатель не прогревается до нужной температуры, пользы от режима не будет.

Кроме того, автомеханики предупреждают: в "Эко" режиме часто не происходит полного сгорания топливной смеси. Остатки скапливаются в цилиндрах и выхлопной системе, образуя нагар и засоряя сажевый фильтр.

Есть и плюсы

В некоторых моделях с турбированными двигателями выбор режима — это просто программная корректировка мощности и наддува. В таких случаях "Эко" может даже продлить срок службы турбины, которая нередко выходит из строя уже к 100-150 тысячам километров.

Экономичный режим — не зло. Но использовать его нужно с умом, понимая особенности своей машины и не пренебрегая адаптацией стиля вождения. Иначе "экономия" обернётся расходами.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

