В Европе экономия, в России — капремонт: почему Эко-режим у нас не работает

Экономичный режим езды давно стал привычкой для многих водителей. Он обещает меньше расхода топлива и заботу об экологии. Но всё ли так радужно? Автомеханик с 15-летним стажем предупреждает: бездумное использование режима "Эко" может выйти боком даже современному автомобилю.
При активации экономичного режима электронные системы автомобиля изменяют поведение двигателя, подвески и рулевого управления:
снижается мощность силового агрегата;
уменьшается чувствительность рулевого управления;
в отдельных моделях меняются настройки подвески.
Это означает, что водителю приходится адаптироваться к новому стилю вождения. Иначе — риск аварии. Резкое ускорение, поворот руля или попытка обгона при недостаточной мощности — частые причины ДТП среди тех, кто не учитывает особенности "Эко".
Немногие знают, что при экономичном режиме меняется не только расход бензина. В таких условиях мотор получает меньше смазки: масло распределяется медленнее и в меньших объёмах. Если при этом резко нажать на газ — двигатель может не выдержать нагрузки. Это снижает его ресурс и приближает дорогостоящий ремонт.
При правильном использовании "Эко" действительно снижает выбросы: меньше топлива — меньше выхлопа. Но если у машины удалён катализатор или двигатель не прогревается до нужной температуры, пользы от режима не будет.
Кроме того, автомеханики предупреждают: в "Эко" режиме часто не происходит полного сгорания топливной смеси. Остатки скапливаются в цилиндрах и выхлопной системе, образуя нагар и засоряя сажевый фильтр.
В некоторых моделях с турбированными двигателями выбор режима — это просто программная корректировка мощности и наддува. В таких случаях "Эко" может даже продлить срок службы турбины, которая нередко выходит из строя уже к 100-150 тысячам километров.
Экономичный режим — не зло. Но использовать его нужно с умом, понимая особенности своей машины и не пренебрегая адаптацией стиля вождения. Иначе "экономия" обернётся расходами.
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