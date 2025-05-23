Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп против своих: как президент США решил переделать систему
Французский фермер нашел на своих землях месторождение золота
Кто выиграет Скудетто? ИИ назвал победителя среди Наполи и Интера
Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд
Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней
Экономим на удобрениях: какие овощные культуры не требуют подкормок
Два простых ингредиента и вкуснейшие ленивые вареники: быстрый и сытный ужин без мяса
Выиграл финал, но может уйти: Тоттенхэм рискует потерять тренера мечты
Живучий вопреки всему: как новый штамм бактерий Niallia может изменить астронавтику

В Европе экономия, в России — капремонт: почему Эко-режим у нас не работает

2:24
Авто

Экономичный режим езды давно стал привычкой для многих водителей. Он обещает меньше расхода топлива и заботу об экологии. Но всё ли так радужно? Автомеханик с 15-летним стажем предупреждает: бездумное использование режима "Эко" может выйти боком даже современному автомобилю.

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Что происходит в "Эко" режиме

При активации экономичного режима электронные системы автомобиля изменяют поведение двигателя, подвески и рулевого управления:

  • снижается мощность силового агрегата;

  • уменьшается чувствительность рулевого управления;

  • в отдельных моделях меняются настройки подвески.

Это означает, что водителю приходится адаптироваться к новому стилю вождения. Иначе — риск аварии. Резкое ускорение, поворот руля или попытка обгона при недостаточной мощности — частые причины ДТП среди тех, кто не учитывает особенности "Эко".

Меньше топлива — меньше масла

Немногие знают, что при экономичном режиме меняется не только расход бензина. В таких условиях мотор получает меньше смазки: масло распределяется медленнее и в меньших объёмах. Если при этом резко нажать на газ — двигатель может не выдержать нагрузки. Это снижает его ресурс и приближает дорогостоящий ремонт.

Экология — но с нюансами

При правильном использовании "Эко" действительно снижает выбросы: меньше топлива — меньше выхлопа. Но если у машины удалён катализатор или двигатель не прогревается до нужной температуры, пользы от режима не будет.

Кроме того, автомеханики предупреждают: в "Эко" режиме часто не происходит полного сгорания топливной смеси. Остатки скапливаются в цилиндрах и выхлопной системе, образуя нагар и засоряя сажевый фильтр.

Есть и плюсы

В некоторых моделях с турбированными двигателями выбор режима — это просто программная корректировка мощности и наддува. В таких случаях "Эко" может даже продлить срок службы турбины, которая нередко выходит из строя уже к 100-150 тысячам километров.

Экономичный режим — не зло. Но использовать его нужно с умом, понимая особенности своей машины и не пренебрегая адаптацией стиля вождения. Иначе "экономия" обернётся расходами.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт
Садоводство, цветоводство
Спрей от сорняков своими руками — и соседи уже просят рецепт Аудио 
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию
Авто
Запад уехал, но масло осталось: какие бренды продолжают поставки в Россию Аудио 
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Здоровье
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Пища не усваивается, жиры застывают: что делает вода после еды в вашем теле
Ужасный взрыв газа в Ставрополе: жители требуют немедленной помощи и обследования здания
Спрос растёт, а цены падают: в Омске творится что-то странное с рынком жилья
Почему бороться с сорняками обычными методами — пустая трата сил
Москва на старте: что изменится для малого бизнеса после конференции
Вы точно ничего не оставили в машине на жаре? Это может закончиться плачевно
Когда собака теряет контроль: одна ошибка хозяина только всё усугубляет
Звезда Импровизации Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику
Мужская и женская солнцезащитная одежда для активного отдыха: что сегодня предлагают бренды
Самолёты напомнят старые маршрутки: стоячие места добавят в воздушные судна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.