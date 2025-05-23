Вы точно ничего не оставили в машине на жаре? Это может закончиться плачевно

Знали ли вы, что температура внутри припаркованного на солнце автомобиля может достигать 70 градусов? В такой печке рискуют испортиться не только продукты, но и дорогостоящая электроника — а в худших случаях это может закончиться пожаром.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шляпа в машине

Опасные "жильцы": техника и батареи

Летом в первую очередь страдают устройства с литий-ионными аккумуляторами — смартфоны, планшеты, пауэрбанки. При температуре выше 45 °C аккумуляторы начинают стремительно деградировать. А если внутри устройства температура достигает критической отметки, батарея может вспухнуть или даже загореться. И это может произойти, даже если снаружи гаджет кажется прохладным.

Зарядка на жаре — плохая идея

Не забывайте и о зарядках, особенно если они остаются в прикуривателе. Высокая температура приводит к деформации пластика и повышает риск короткого замыкания. А если адаптер был дешёвым и несертифицированным, ситуация становится вдвойне опасной. Оставленная зарядка может перегрузить бортовую сеть автомобиля — особенно когда двигатель выключен.

Под лобовым стеклом — зона риска

Руководитель "Рольф Автогарант" Алексей Крюков, напоминает, что самое жаркое место в машине — это пространство под лобовым стеклом.

"Под прямыми лучами солнца экраны и пластиковые детали нагреваются в разы быстрее, могут оплавиться или выйти из строя. Электроника начинает сбоить даже при кратковременном перегреве", — говорит автоэксперт.

Как обезопасить себя

Чтобы не рисковать, следуйте простым рекомендациям:

Забирайте с собой всю электронику и зарядки;

Не оставляйте ничего ценного под стеклом;

При возможности прячьте вещи в багажник или используйте термозащитные чехлы и шторки.

Лето — не время для легкомыслия. Одна забытая в машине вещь может обернуться большими неприятностями.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

