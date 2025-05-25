Убийцы на колесах: как джипы оказались самым большим кошмаром для велосипедистов

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Если вы думаете, что внедорожники просто "немного страшнее" обычных машин — вы ошибаетесь. Новое исследование Страхового института дорожной безопасности (IIHS) показывает: для велосипедистов джипы — это буквально транспорт апокалипсиса.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием велосипедиста

Сравнив десятки аварий, в IIHS выяснили: внедорожники наносят травмы не просто чаще — они делают это иначе. Вместо того чтобы сбить велосипедиста и отбросить в сторону, как легковая машина, они буквально переезжают его.

Почему это происходит

Как объясняет Сэм Монфорт из IIHS, всё дело в геометрии удара:

"У внедорожников высокая передняя часть. Она бьёт велосипедиста выше центра тяжести, он падает вниз — прямо под колёса".

А дальше — физика. В отличие от подлёта на капот, падение под 2-тонный SUV заканчивается совсем иначе. Результат: травмы головы при таких ДТП случаются на 63% чаще, чем при авариях с обычными автомобилями. И это главный фактор риска: именно травмы головы чаще всего становятся смертельными.

Общая картина — ещё тревожнее

Исследование охватило 44 аварии с полной реконструкцией событий: в 82% случаев, когда велосипедист попадал под внедорожник, он получал тяжёлую черепно-мозговую травму. В ДТП с легковыми машинами такой исход встречается значительно реже.

Общий уровень травматизма при столкновениях с внедорожниками на 55% выше, чем при наезде легкового авто.

Почему это должно волновать всех

Потому что число внедорожников на дорогах растёт, особенно в США и Канаде. А вместе с ним — растёт и смертность среди велосипедистов: с 2010 по 2020 год она выросла вдвое.

Нельзя закрывать глаза на статистику: чем крупнее и тяжелее машина — тем страшнее последствия. А в условиях городской мобильности, где велосипед становится всё популярнее, это превращается в проблему не только велосипедистов, но и всех участников движения.

Уточнения

Джип (англ Jeep) — Нарицательное имя автомобиля повышенной проходимости.

