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Битва за бензин: Toyota придумала, как спасти ДВС и планету одновременно

2:03
Авто

Пока автоконцерны один за другим делают ставку на электромобили, Toyota и ExxonMobil пошли другим путём. Вместо того чтобы массово выгонять старые автомобили с ДВС на свалку, японцы и американцы решили подарить им вторую — экологичную — жизнь.

Toyota Yaris Cross XLS Hybrid
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Toyota Yaris Cross XLS Hybrid

Речь о новом виде синтетического топлива, которое, как утверждается, снижает выбросы CO₂ на целых 75%. И главное — им можно заправлять не только современные машины, но и старенькие седаны, которым уже далеко за десять.

Электричество? Не обязательно

В Toyota уверены: электромобили — не единственный путь к снижению выбросов. "Независимо от того, что вы думаете о скорости перехода к электрификации, на дорогах ещё долгое время будет миллиард автомобилей", — напомнил вице-президент по устойчивому развитию Том Стрикер. Поэтому логичнее не уничтожать старый автопарк, а научить его работать чище.

Из чего делают топливо

Смесь, над которой работают инженеры ExxonMobil, основана на этаноле и уже доступном сырье. При этом разработчики уверяют: технология позволяет производить топливо экологичнее традиционного способа. Но есть и скептики — мол, проще было бы потратить ту же энергию на зарядку электрокаров.

Тем не менее Exxon и Toyota утверждают, что если смотреть на "углеродный след" за весь срок службы автомобиля, то их решение окажется более сбалансированным, особенно для старых моделей.

Правила меняются

Недавно в ЕС под давлением автопроизводителей смягчили формулировки закона, запрещающего продажу машин с ДВС после 2035 года. Синтетическому топливу оставили лазейку, и это даёт шанс новой технологии стать частью "зелёного будущего".

Теперь главный вопрос — политическая воля. Без поддержки государств внедрить такое топливо массово будет сложно. Но, похоже, борьба только начинается.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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