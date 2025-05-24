Дешёвый внедорожник — дорогое удовольствие: что скрывает Range Rover Sport первого поколения

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Range Rover Sport первого поколения выглядит роскошно, стоит сравнительно недорого — и с виду кажется отличной покупкой. Но за блестящей эмблемой скрываются минные поля, готовые взорвать ваш бюджет.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Land Rover Range Rover Sport

Выпускавшийся с 2005 по 2013 год, этот внедорожник стал хитом на вторичном рынке. Его можно найти по цене седана экономкласса, но увы — экономить вы не будете.

Старость не в радость

Почти все экземпляры имеют за плечами пробег за 200 000 км. И если с царапинами на кузове можно как-то смириться, то проблемы под капотом — совсем другой разговор.

Базовый 2,7-литровый дизель может казаться разумным выбором, особенно по расходу топлива. Но у него есть ахиллесова пята — неожиданно умирающий коленвал. И это не метафора: двигатель может просто встать посреди трассы без предупреждения.

Добавьте к этому капризный ТНВД, который выходит из строя после одной заправки плохой соляркой. И нет, его не ремонтируют — только полная замена, за вполне себе пятизначный ценник.

А бензин? Только если не жалко

Бензиновые версии тоже не подарок. После 100 000 км они начинают издавать странные звуки, намекая на уставший подшипник водяного насоса. И если не чистить дроссельную заслонку каждые 50 000 км, то расход топлива и дерганья на светофоре обеспечены.

Да, и налоги — готовьтесь. Мощность у таких моторов высокая, налоговая ставка соответствующая.

Коробка передач — с характером

Автоматы ZF — капризные. Особенно восьмиступенчатые коробки, устанавливаемые с 2010 года. Они чувствительны к температуре масла, и зимой требуют особой заботы: без прогрева износ деталей обеспечен.

Раздаточная коробка — ещё одна болевая точка. Соединения на герметике со временем теряют плотность, внутрь попадает грязь, а это почти гарантированный дорогой ремонт.

Заманчиво, но опасно

Эксперты не зря предупреждают: если Range Rover Sport стоит подозрительно дёшево, значит, впереди — список проблем, длиннее списка опций. И этот внедорожник может запросто стоить вам больше, чем вы за него заплатили.

Уточнения

Land Rover Range — полноразмерный внедорожник премиум-класса, выпускаемый компанией Land Rover.

