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Не дайте себя обокрасть: бывший вор советует, как защитить свой автомобиль

2:11
Авто

Алана Флинн из Орегона когда-то попадала в заголовки новостей по совсем другим поводам — за угон автомобиля. Сегодня она — звезда TikTok, которая делится лайфхаками, как не стать жертвой таких, как она раньше. Её видео собирают сотни тысяч просмотров, а сама Алана — яркий пример того, как из преступника можно превратиться в полезного советчика.

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

После тюрьмы девушка решила использовать свои навыки во благо. Она честно рассказывает, как действуют воры, и что мешает им действовать быстро и незаметно.

Советы от бывшей угонщицы

Алана рекомендует простые, но действенные меры:

  • Блокиратор на руль. Старый, добрый метод. По её словам, "это то, что заставляет угонщика просто пройти мимо".

  • Парковка под фонарём или под окнами. Освещённое место — дополнительный риск для злоумышленника.

  • Наклейка с фразой "Ведётся видеонаблюдение". Даже если это блеф — психологический эффект работает.

  • Никаких вещей в салоне. Неважно, оставили ли вы ноутбук или зарядку — всё это сигнал: "Здесь есть, что взять".

Кто в группе риска

Флинн уверена: воры охотятся в первую очередь за старыми автомобилями. Причина проста — в них меньше электроники, проще вскрыть и угнать. Под удар попадают машины, выпущенные до 2009 года. Новые модели сложнее взломать, а вот 15-летний седан — лёгкая добыча.

Народная мудрость из TikTok

После её видео в комментариях посыпались советы и от подписчиков. Кто-то предложил установить видеорегистратор с облачным хранилищем, чтобы даже при угоне осталась запись. Кто-то — спрятать в машине метки AirTag, которые помогут отследить авто в случае угона.

Алана иронично называет себя "самой честной преступницей", а пользователи TikTok уже окрестили её голосом уличной мудрости. Она не гордится своим прошлым, но считает, что если ее советы помогут хотя бы одному человеку не потерять машину — значит, всё не зря.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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