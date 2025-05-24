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Стекло, которое умнее смартфона: функции лобового стекла, о которых знают не все

2:34
Авто

Лобовое стекло — это больше, чем просто прозрачный барьер между вами и дорогой. В современных автомобилях оно превратилось в настоящего шпиона, инженера и спасателя в одном лице. Почти никто не догадывается, сколько "умных" функций спрятано в обычном, казалось бы, стекле.

Облака в лобовом стекле автомобиля
Фото: flickr. com by wakanmuri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Облака в лобовом стекле автомобиля

Тепло, свет и серебро

Начнём с того, что около 70% новых автомобилей оснащаются атермальными стеклами. Что это значит? Такие стекла пропускают свет и тепло в строго нужном объёме. Внутри — комфорт, снаружи — жара, мороз или дождь. Всё благодаря слою с ионами серебра, который работает как климат-контроль без электроники.

Подогрев не только для комфорта

Про подогрев стекла знают все. Но мало кто обращает внимание, что подогрев идёт не только по нижнему краю, где покоятся дворники. На некоторых моделях тонкие нитки прогрева оплетены по всей площади стекла и спрятаны так, что глаз их не видит. Запотевания больше не будет.

Где спряталась антенна

Если антенну на крыше вы не находите, не спешите искать в багажнике — она в стекле. Вернее, между его слоями. Металлизированные нити, впаянные в стекло, спокойно принимают FM-сигналы и ничего не выпячивают наружу.

Стекло, которое не разлетается в щепки

Безопасность? Конечно. Лобовое стекло изготавливается по технологии "триплекс": это два слоя стекла с прослойкой из гибкой плёнки. При ударе оно трескается, но не рассыпается — осколки прочно держатся на месте. Это защищает водителя и пассажиров от серьёзных травм.

Загадочный чёрный орнамент

Помните черные точки и кайму по краям стекла? Это не декор, а фритты - керамическое напыление, которое защищает глаза от бликов и перегрева, а ещё помогает стеклу лучше "срастаться" с кузовом. Вроде мелочь, но глаза скажут "спасибо".

И наконец — кино на лобовом

Проекционные дисплеи выводят скорость, навигацию и даже сообщения прямо перед глазами водителя. Всё - на лобовом. А ещё в некоторых моделях стекло умеет затемняться при ярком свете, например, от фар встречных машин.

Так что в следующий раз, глядя сквозь стекло, помните: вы смотрите не просто на дорогу, а в технологическую бездну.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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