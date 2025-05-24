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Курить вредно, но не для автомобиля: как табак может помочь вам на дороге

1:56
Авто

Автомобильный парк стареет, а дороги — увы, не молодеют. В таких условиях водителям нередко приходится вспоминать старые, но действенные способы, которые могут выручить в экстренной ситуации. Один из них — почти анекдотический, но вполне рабочий: сигареты, которые помогут не закипеть. И речь вовсе не о стрессе, а о радиаторе.

сломанный автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сломанный автомобиль

Когда радиатор дал течь, а до СТО как до луны

Все начинается с малого: капля под машиной, резкий рост температуры — и вот уже антифриз стремительно уходит, двигатель греется, а до ближайшего сервиса километры. В такой ситуации кто-то вызывает эвакуатор, а кто-то — вспоминает дедовские методы. Один из самых неожиданных — использовать табак.

Что делают опытные водители

В идеале — залить в систему специальную герметизирующую присадку. Но давайте будем честны: где взять ее посреди дороги, особенно за городом? А вот сигареты есть почти в любом киоске. И вот здесь в дело вступает смекалка.

Как это работает:

  1. Открывается пару сигарет.

  2. Табак извлекается и отправляется прямо в расширительный бачок системы охлаждения.

  3. При нагревании и циркуляции жидкости табак разбухает и забивает небольшую трещину или отверстие, через которое уходит антифриз.

Да, это временная мера, но именно она позволяет доехать до сервиса или гаража, где уже можно устранить причину поломки по всем правилам.

После ремонта достаточно промыть систему водой, чтобы удалить табачные остатки. И всё - двигатель спасён, а кошелёк не пострадал.

Конечно, подобный метод не заменит полноценного ремонта. Но как временное решение — это гениальный пример народной инженерии. И да, в этом случае курение действительно может спасти, хотя бы технику.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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