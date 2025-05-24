Прощай, Европа: обанкротившийся KTM становится собственностью своего нового индийского партнера

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В 2025 году на европейском мотопьедестале произошла смена флага. Австрийский производитель KTM, долгое время державший лидерство в Европе, фактически оказался на грани банкротства — и теперь становится собственностью индийской компании Bajaj. Таким образом, европейский лидер уходит в руки азиатского гиганта, и это официально делает Bajaj крупнейшим производителем мотоциклов в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мотоцикл KTM

Кризис, долги и конец эры Пьеррера

У KTM финансовые трудности возникли не вчера. Последние месяцы компания пыталась удержаться на плаву с помощью антикризисных планов и внешнего управления. Стефан Пьеррер, владелец Pierer Mobility, которая контролирует бренды KTM, Husqvarna и GasGas, официально признал: самостоятельно спасти бизнес он не может.

На помощь пришёл партнёр по альянсу — индийский концерн Bajaj, владевший уже почти 75% Pierer Mobility. Сначала — экстренное вливание 150 млн евро, затем — полноценная сделка на сумму 600 млн евро, в рамках которой Bajaj становится главным владельцем всей империи KTM.

Что будет дальше: деньги, рабочие места и смена курса

Из общей суммы сделки 450 миллионов евро направляются непосредственно KTM, а еще 150 млн — в головную Pierer Mobility. Эти средства критически важны: они позволят сохранить 3000 рабочих мест на заводе в Маттигхофене, Австрия, и возобновить производство мотоциклов, которое было приостановлено в апреле из-за сбоев в поставках.

Bajaj уже контролирует Pierer Mobility, а теперь стремится выкупить оставшиеся доли. Стефан Пьеррер покинет совет директоров в июне, тем самым завершив целую эпоху в истории KTM.

Новый хозяин — новые правила

Теперь уже можно сказать точно: самый громкий байкерский бренд Европы — больше не европейский. Индийская Bajaj меняет правила игры, и в ближайшие месяцы можно ожидать масштабных стратегических шагов. Но для фанатов KTM главное — завод остаётся, техника будет производиться, а логотип "Ready to Race" не исчезнет с мотоциклов.

Уточнения

KTM Racing AG — австрийский производитель мотоциклов, велосипедов и суперкаров.

