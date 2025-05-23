КамАЗ-5320 vs Mercedes-Benz NG: кто круче?

Когда речь заходит о тяжёлых грузовиках 70–80-х, сразу всплывают два гиганта — советский КамАЗ-5320 и немецкий Mercedes-Benz NG.
Каждый из них был вершиной техники в своём классе и отлично подходил для своих условий. Но кто из них круче? Давайте разберёмся.
Происхождение и назначение
КамАЗ-5320 стал первой серьёзной тяжёлой разработкой Камского автозавода в 1976 году. Его задача — работать в экстремальных условиях СССР: суровый климат, бездорожье, большие расстояния.
Mercedes-Benz NG, появившийся чуть раньше, ориентировался на комфортные дальние перевозки по европейским трассам с упором на надёжность и инновации.
Двигатель и мощность
КамАЗ оснащён простым, но мощным дизельным V8 на 210 лошадиных сил и объёмом почти 11 литров. Он расходует много топлива, но ремонтируется даже в полевых условиях.
Mercedes может похвастать более современными дизельными двигателями с мощностью до 320 л. с., которые отличаются экономичностью и технологичностью.
Надёжность и ремонтопригодность
КамАЗ — это рабочая лошадка с конструкцией, которую может починить любой механик практически без спецоборудования. Однако ранние модели страдали от спешки в производстве.
Mercedes же славится высочайшим качеством сборки и долговечностью, но требует специализированного сервиса и дорогостоящих запчастей.
Комфорт и управление
В кабине КамАЗа всё максимально просто — минимум удобств, высокая шумность и жёсткая подвеска, что делает дальние поездки утомительными.
У Mercedes-Benz NG салон просторный и комфортный, с отличной звукоизоляцией и продуманной эргономикой для водителей-дальнобойщиков.
Проходимость и эксплуатация
КамАЗ способен преодолевать бездорожье, грязь и плохие грунты, что делает его незаменимым в советских условиях.
Mercedes ориентирован в первую очередь на асфальтированные дороги и дальние маршруты, поэтому в сложных условиях уступает КамАЗу.
Стоимость и доступность
КамАЗ выгодно отличается низкой стоимостью производства и обслуживания, что делало его доступным для многих предприятий СССР.
Mercedes — техника высокого класса, дорогая как в покупке, так и в ремонте.
Если нужна машина для суровых условий, бездорожья и надёжности — КамАЗ-5320 безусловный лидер. Если же важен комфорт, мощность и технологии для дальних магистральных перевозок — выбор в пользу Mercedes-Benz NG очевиден.
Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".