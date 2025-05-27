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Мойка на доверии: на что смотреть, чтобы не получить царапины в подарок

1:25
Авто

Автомойки сегодня на каждом углу — от уличных шлангов до футуристичных туннелей. Казалось бы, выбирать легко, но не каждая чистка идёт машине на пользу. Иногда "освежённый" кузов возвращается с царапинами, пятнами и обидами на весь автосервис.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Автомат или вручную: что выбрать

Есть два лагеря: поклонники автоматов (портальных и туннельных), где техника делает всё сама, и сторонники ручной мойки, где за дело берутся люди с тряпкой и ведром. Первая — быстрее, но может оставить грязь в труднодоступных местах. Вторая — аккуратнее, но дольше и зависит от мастерства персонала.

Бесконтактная — не значит "безопасная"

Самая популярная сегодня — бесконтактная мойка. Здесь не трут, а льют: сначала — струя воды, потом — шампунь, в конце — смывка. Но если в финале кто-то трёт кузов мокрой тряпкой — это тревожный сигнал. Такими действиями можно легко оставить микроцарапины.

Как понять, что мойке нельзя доверять

  • Грязные колёса после мойки — знак, что и остальное не лучше.

  • Работники "доудаляют" пятна вручную мокрой тряпкой — тревога.

  • На выезде — лужи, грязь, песок — машина снова станет "до" через 20 метров.

  • Нет ни кофейного автомата, ни зоны ожидания — к сервису тут относятся так себе.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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