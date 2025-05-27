Seltos на вторичке и с пробегом: с чем рискует столкнуться новый владелец

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Компактный кроссовер Kia Seltos давно полюбился многим — стильный, оснащённый и по цене "не кусающийся". Но за привлекательной внешностью скрываются особенности, которые могут удивить владельца уже на первых тысячах километров.

Фото: Wikipedia by By Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ kia seltos

Слабое место — кузов

Одна из главных претензий — коррозия и вздутие краски. Эти "сюрпризы" могут проявиться даже у относительно новых машин, особенно при агрессивной среде. Добавьте к этому посредственную шумоизоляцию, и на трассе становится слышно всё: ветер, шины, асфальт — и даже мысли.

Пластик и подвеска — не друзья на века

Интерьер Seltos радует глаз, но не всегда — на ощупь. Хрупкие пластиковые панели быстро теряют товарный вид. А подвеска, хоть и упругая, не отличается выносливостью: амортизаторы и другие элементы требуют замены раньше срока.

Цена и комплектация — на стороне модели

Но справедливости ради: у Seltos немало плюсов. Дизайн всё ещё смотрится современно, особенно на фоне конкурентов. А оснащение за свою цену — одно из лучших в классе. Неудивительно, что модель держится на вторичном рынке: старт цен за "живой" экземпляр — от 1,8 млн рублей.

Уточнения

Kia Seltos — компактный кроссовер от компании Kia Motors. Производится с 2019 года.

