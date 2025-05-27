Топливо, которое убивает мотор: как понять, что вам сливают поддельный бензин

Кажется, только что заправился, а стрелка уже снова падает? Машина проезжает меньше, чем обычно? Это не паранойя — такое действительно бывает. И дело чаще всего — не в моторе, а в заправке.
Один из главных факторов — плотность топлива. Чем она выше, тем больше энергии даёт бензин. Но на некоторых АЗС этот показатель занижают — топливо разбавляют примесями. Оно становится "жидким" не только на ощупь, но и по мощности: мотору приходится сжигать больше, чтобы ехать так же.
Ещё одна уловка — дешёвые присадки. Они улучшают характеристики топлива на короткое время, но при постоянной эксплуатации могут повредить двигатель. А если в бензине много лёгких фракций, он просто испаряется на жаре. В итоге — вы платите за "воздух", а не за километры.
Сравнивайте пробег и чеки. Если бензин заканчивается подозрительно быстро — это повод насторожиться.
Следите за ценой. Слишком дёшево — почти всегда с подвохом.
Оценивайте внешний вид. Хороший бензин прозрачен и не воняет. Мутный цвет, осадок и резкий запах — тревожный сигнал.
Проверяйте поставщика. Заправляйтесь у сетей с репутацией, читайте отзывы, сверяйтесь с рейтингами в приложениях.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.