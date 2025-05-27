Топливо, которое убивает мотор: как понять, что вам сливают поддельный бензин

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Кажется, только что заправился, а стрелка уже снова падает? Машина проезжает меньше, чем обычно? Это не паранойя — такое действительно бывает. И дело чаще всего — не в моторе, а в заправке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Разбавленный бензин: меньше плотности — больше расходов

Один из главных факторов — плотность топлива. Чем она выше, тем больше энергии даёт бензин. Но на некоторых АЗС этот показатель занижают — топливо разбавляют примесями. Оно становится "жидким" не только на ощупь, но и по мощности: мотору приходится сжигать больше, чтобы ехать так же.

Хитрые присадки и летучие фракции

Ещё одна уловка — дешёвые присадки. Они улучшают характеристики топлива на короткое время, но при постоянной эксплуатации могут повредить двигатель. А если в бензине много лёгких фракций, он просто испаряется на жаре. В итоге — вы платите за "воздух", а не за километры.

Как не попасться на плохое топливо

Сравнивайте пробег и чеки. Если бензин заканчивается подозрительно быстро — это повод насторожиться.

Следите за ценой. Слишком дёшево — почти всегда с подвохом.

Оценивайте внешний вид. Хороший бензин прозрачен и не воняет. Мутный цвет, осадок и резкий запах — тревожный сигнал.

Проверяйте поставщика. Заправляйтесь у сетей с репутацией, читайте отзывы, сверяйтесь с рейтингами в приложениях.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

