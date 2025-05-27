Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет роскошного объёма волос: 6 простых техник, которые работают без магии
Хочешь хороший урожай? Держи эти культуры подальше друг от друга
Секрет урожайности будущего: в России начали осваивать метод, изменивший аграрную карту мира
Не позволю травить будущего мужа!: Бородина ёмко ответила хейтерам после скандала с травмоопасным шоу
Чем опасны кошачьи подушечки? Когда простое прикосновение может стать мучением
Технология, которую встраивают во все машины — но водители всё чаще её отключают
Лазарева* назвала Россию ужасной страной: я пошутила!
Датчики, которые делают дом безопасным: от потопа до пожара — всё под контролем
Как питаться, чтобы прожить на 10 лет дольше? Этот хитрый метод продлит вашу молодость

Топливо, которое убивает мотор: как понять, что вам сливают поддельный бензин

1:32
Авто

Кажется, только что заправился, а стрелка уже снова падает? Машина проезжает меньше, чем обычно? Это не паранойя — такое действительно бывает. И дело чаще всего — не в моторе, а в заправке.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Разбавленный бензин: меньше плотности — больше расходов

Один из главных факторов — плотность топлива. Чем она выше, тем больше энергии даёт бензин. Но на некоторых АЗС этот показатель занижают — топливо разбавляют примесями. Оно становится "жидким" не только на ощупь, но и по мощности: мотору приходится сжигать больше, чтобы ехать так же.

Хитрые присадки и летучие фракции

Ещё одна уловка — дешёвые присадки. Они улучшают характеристики топлива на короткое время, но при постоянной эксплуатации могут повредить двигатель. А если в бензине много лёгких фракций, он просто испаряется на жаре. В итоге — вы платите за "воздух", а не за километры.

Как не попасться на плохое топливо

  • Сравнивайте пробег и чеки. Если бензин заканчивается подозрительно быстро — это повод насторожиться.

  • Следите за ценой. Слишком дёшево — почти всегда с подвохом.

  • Оценивайте внешний вид. Хороший бензин прозрачен и не воняет. Мутный цвет, осадок и резкий запах — тревожный сигнал.

  • Проверяйте поставщика. Заправляйтесь у сетей с репутацией, читайте отзывы, сверяйтесь с рейтингами в приложениях.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше
Недвижимость
Три цвета, из-за которых ваша квартира выглядит дёшево — и кажется меньше Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой Дмитрий Плотников Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Последние материалы
Как питаться, чтобы прожить на 10 лет дольше? Этот хитрый метод продлит вашу молодость
Датчики, которые делают дом безопасным: от потопа до пожара — всё под контролем
Неожиданное поведение фотонов поставило под вопрос симметрию времени
Меньше аллергий — если мама ела это во время беременности
На Орешник — 18-й пакет санкций: Запад снова ударит Россию только бумажкой
Европейские авиапассажиры в опасности: новые правила могут лишить их компенсации за задержки рейсов
Горящие туры — фальшивка: мошенники оставляют россиян без отпуска и денег
Аптеки — теперь часть медицины: что изменится для россиян с 1 июня
500% пошлин и ультиматум России: США готовят санкционный удар по нефти
Россия требует СБ ООН: Европа мешает миру на Украине — заявлен ответный удар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.