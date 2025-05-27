Автомобильные привычки, которые кажутся безобидными, но могут закончиться трагедией

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Водительский опыт не всегда защищает от глупостей. Некоторые авто-заблуждения живут десятилетиями и продолжают сбивать с толку даже тех, кто за рулём всю жизнь. И если одни мифы просто бесполезны, другие — реально опасны. Рассказываем о самых вредных из них.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

"Ремень безопасности мешает выбраться" — нет, он спасает

Один из самых опасных мифов — якобы лучше вылететь через лобовое стекло, чем сгореть пристёгнутым. Всё ровно наоборот: ремень снижает риск гибели в 5-10 раз. Он держит тело от удара о руль, стекло или асфальт. А покинуть авто после ДТП он не мешает — наоборот, помогает остаться в сознании.

Заправка с включённым двигателем — игра с огнём

Классическая бравада — заправляться, не глуша мотор: "Ну и что, я аккуратно". Но пары бензина легко воспламеняются, особенно в жару. А искра может появиться где угодно — от розетки, срабатывания реле, электростатики. Заправка — не место для лени: двигатель выключать обязательно.

Круиз-контроль в дождь не делает вас пассажиром

Многие уверены: включил круиз-контроль — и машина в дождь сама уедет в кювет. На деле современные авто сами отключают его при потере сцепления. Причины аварий — не в технологии, а в невнимательности, неправильной скорости и лысой резине. Главное — не отключать голову.

Самое безопасное место — не за водителем, а в центре

Пассажир "за водителем" традиционно считается в безопасности. Но центральное место на заднем ряду — куда надёжнее: больше пространства, меньше шансов попасть под боковой удар. Исследования показывают: шансы остаться целым здесь выше на 25%.

Автомифы убивают. Проверяйте — и думайте

Каждый из этих мифов может стоить жизни. Привычки — не всегда истина. Разбирайтесь, сомневайтесь, проверяйте, и пусть в вашей машине будет место только для фактов.

Уточнения

Круиз-контроль — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.



