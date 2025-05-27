В АвтоВАЗе заявляют — современные Lada не просто соответствуют нормам, они их перевыполняют. И это касается не только безопасности, но и экологии.
Новые модели разрабатывались с расчётом на сложные дорожные и климатические условия. Это значит, что прочный кузов, системы защиты и надёжные узлы — не маркетинг, а необходимость. По словам представителей компании, уровень безопасности у Lada выше, чем требуют действующие нормативы. Машины выдерживают больше, чем от них ожидают.
Оказалось, что двигатели Lada справляются не только с топливом сомнительного качества, но и остаются экологичными при этом. Уровень выбросов — минимум на 50% ниже, чем допускают нормы "Евро". И этот запас сохраняется даже спустя десятки тысяч километров.
Как объясняют в АвтоВАЗе, такие характеристики — не избыточны, а жизненно важны. В российских реалиях, где не всегда можно заправиться чистым топливом, именно такой "запас прочности" и обеспечивает надёжность на долгие годы.
LADA — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.