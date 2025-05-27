Lada стала надёжнее и чище, чем требует закон: в чём её скрытый запас

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В АвтоВАЗе заявляют — современные Lada не просто соответствуют нормам, они их перевыполняют. И это касается не только безопасности, но и экологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada

Безопасность с запасом

Новые модели разрабатывались с расчётом на сложные дорожные и климатические условия. Это значит, что прочный кузов, системы защиты и надёжные узлы — не маркетинг, а необходимость. По словам представителей компании, уровень безопасности у Lada выше, чем требуют действующие нормативы. Машины выдерживают больше, чем от них ожидают.

Экология на опережение

Оказалось, что двигатели Lada справляются не только с топливом сомнительного качества, но и остаются экологичными при этом. Уровень выбросов — минимум на 50% ниже, чем допускают нормы "Евро". И этот запас сохраняется даже спустя десятки тысяч километров.

Почему это важно

Как объясняют в АвтоВАЗе, такие характеристики — не избыточны, а жизненно важны. В российских реалиях, где не всегда можно заправиться чистым топливом, именно такой "запас прочности" и обеспечивает надёжность на долгие годы.

Уточнения

LADA — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули».

