Салон как духовка: что в машине взрывается раньше, чем вы вернётесь

Летняя жара превращает автомобиль в духовку — и это не образное выражение. Даже десять минут под открытым солнцем могут разогреть салон до +70°C. И если вы оставили внутри гаджеты, они могут не пережить даже такую короткую "прогулку".
В зоне риска — всё, что работает на литий-ионных аккумуляторах:
смартфоны,
планшеты,
ноутбуки,
пауэрбанки.
Их предел — около +45°C. Всё, что выше — это ускоренное старение батарей, риск вздутия, сбоев, а в крайних случаях — взрывы и возгорания. Причём корпус может казаться прохладным, а внутри в этот момент — перегрев на грани аварии.
Особое внимание стоит уделить зарядным устройствам, оставленным в прикуривателе. Особенно дешёвым. На жаре пластик коробится, корпус плавится, внутри — перегрев и короткое замыкание. Оставили "всего на минутку"? Хватит и пары.
Самое горячее место в салоне — передняя панель. Телефоны и навигаторы на присоске буквально запекаются под стеклом. Они тормозят, глючат, теряют заряд, экран мутнеет и покрывается пятнами. А если ещё и на зарядке — всё происходит в два раза быстрее.
Некоторые предметы становятся бомбой замедленного действия:
аэрозоли,
батарейки,
внешние аккумуляторы.
Они могут потерять герметичность, вздуться, воспламениться. Даже флешки теряют данные, наушники коробятся, а брелоки перестают открывать двери. Даже солнцезащитные очки не в безопасности — линзы плывут.
Забирайте гаджеты с собой — всегда.
Убирайте их с солнца, лучше — в багажник.
Не оставляйте зарядки в прикуривателе.
Используйте чехлы с теплоизоляцией и шторки.
Электроника перегревается молча. Она не предупредит. Она просто выйдет из строя — а потом будет дорого стоить.
Аэрозо́ль — дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы). Аэрозоли, дисперсная фаза которых состоит из капелек жидкости, называются туманами, а в случае твёрдых частиц, если они не выпадают в осадок, говорят о дымах (свободнодисперсных аэрозолях) либо о пыли (грубодисперсном аэрозоле).
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.