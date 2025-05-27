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Салон как духовка: что в машине взрывается раньше, чем вы вернётесь

2:17
Авто

Летняя жара превращает автомобиль в духовку — и это не образное выражение. Даже десять минут под открытым солнцем могут разогреть салон до +70°C. И если вы оставили внутри гаджеты, они могут не пережить даже такую короткую "прогулку".

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

Что в первую очередь под угрозой

В зоне риска — всё, что работает на литий-ионных аккумуляторах:

  • смартфоны,

  • планшеты,

  • ноутбуки,

  • пауэрбанки.

Их предел — около +45°C. Всё, что выше — это ускоренное старение батарей, риск вздутия, сбоев, а в крайних случаях — взрывы и возгорания. Причём корпус может казаться прохладным, а внутри в этот момент — перегрев на грани аварии.

Зарядка, которая может загореться

Особое внимание стоит уделить зарядным устройствам, оставленным в прикуривателе. Особенно дешёвым. На жаре пластик коробится, корпус плавится, внутри — перегрев и короткое замыкание. Оставили "всего на минутку"? Хватит и пары.

Лобовое стекло — место, где умирают гаджеты

Самое горячее место в салоне — передняя панель. Телефоны и навигаторы на присоске буквально запекаются под стеклом. Они тормозят, глючат, теряют заряд, экран мутнеет и покрывается пятнами. А если ещё и на зарядке — всё происходит в два раза быстрее.

Опасные вещи, которые лучше не оставлять вообще

Некоторые предметы становятся бомбой замедленного действия:

  • аэрозоли,

  • батарейки,

  • внешние аккумуляторы.

Они могут потерять герметичность, вздуться, воспламениться. Даже флешки теряют данные, наушники коробятся, а брелоки перестают открывать двери. Даже солнцезащитные очки не в безопасности — линзы плывут.

Что делать, чтобы не сгореть… вместе с техникой

  • Забирайте гаджеты с собой — всегда.

  • Убирайте их с солнца, лучше — в багажник.

  • Не оставляйте зарядки в прикуривателе.

  • Используйте чехлы с теплоизоляцией и шторки.

Электроника перегревается молча. Она не предупредит. Она просто выйдет из строя — а потом будет дорого стоить.

Уточнения

Аэрозо́ль — дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы). Аэрозоли, дисперсная фаза которых состоит из капелек жидкости, называются туманами, а в случае твёрдых частиц, если они не выпадают в осадок, говорят о дымах (свободнодисперсных аэрозолях) либо о пыли (грубодисперсном аэрозоле).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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