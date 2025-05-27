Фейковый дебют LADA Iskra: машина уже в салонах, но до руля никто не доберётся

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Интернет наводнили фото и видео новой LADA Iskra — её замечают у автосалонов, фотографируют, обсуждают в соцсетях. Кажется, что всё очевидно: машина поступила в салоны, вот-вот начнутся продажи. Но не всё так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Северский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Iskra

Шоу без зрителей: зачем машины на витрине

Как выяснилось, автомобили действительно были отправлены с завода АвтоВАЗа. Однако в пресс-службе компании уточнили: цель — не демонстрация клиентам. Эти экземпляры — реквизит для маркетинга.

Их доставили в Москву на автовозах, после чего переместили на площадки для фотосессий, рекламных съёмок и выставок. То, что выглядит как начало продаж — на самом деле закулисье рекламной кампании.

Что видят покупатели на самом деле

Появление Iskra у дилеров оказалось иллюзией: официальной поставки демонстрационных образцов пока не было. Люди, заметившие машину через стекло шоурума, стали свидетелями не запуска продаж, а красиво поставленного "представления".

Когда начнутся настоящие продажи

Официальный старт продаж LADA Iskra запланирован на 20 июля 2025 года. По предварительной информации, базовая комплектация будет стоить около 1,2 миллиона рублей. До этого времени увидеть "Искру" можно будет только на рекламных материалах — или случайно, на съёмочной площадке.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводный субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.

