Машина задыхается и жрёт бензин? Возможно, дело в детали за 300 рублей

Кажется, ничего страшного: ну пыльный фильтр, ну не новый. А потом машина начинает тупить, бензин улетает, и двигатель дышит, как дед на марафоне. А всему виной — воздушный фильтр, этот незаметный герой под капотом.
Он пропускает воздух к мотору, но задерживает пыль, песок и прочий мусор. Без него в цилиндры пошли бы листья, мошки и грязь, и мотор бы долго не протянул. А если фильтр забился — всё наоборот: двигатель душится, мощность падает, топливо жжётся впустую.
Есть три простых ориентира:
Рекомендации производителя: обычно это 10-30 тыс. км или раз в 1-2 года. У дизелей — чаще, у премиумов — реже. Не знаешь точную цифру — гугли с моделью.
Условия езды: город? Пыль? Пробки? Меняй чаще — от 10 000 км. Грунтовки или стройка — каждые 5-10 тысяч. Шоссе и чистота — 20 000 км легко.
Внешний вид: посмотри на свет — если фильтр тёмный, в масле или похож на коврик с порога — пора менять.
Машина не едет: на газ жмёшь — а в ответ зевок.
Расход топлива растёт.
Холостые обороты скачут.
Выхлоп чёрный.
В салоне пыль — особенно если рядом ещё и салонный фильтр подустал.
Открыть короб (пара защёлок).
Достать старый, вставить новый.
Протереть всё и закрыть.
Потеряешь максимум 10 минут.
Цена вопроса — 300-800 рублей, если не гнаться за брендом. Или 1000+ за "нулевик", если хочешь дышать по-спортивному.
Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.
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