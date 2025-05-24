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Машина задыхается и жрёт бензин? Возможно, дело в детали за 300 рублей

1:52
Авто

Кажется, ничего страшного: ну пыльный фильтр, ну не новый. А потом машина начинает тупить, бензин улетает, и двигатель дышит, как дед на марафоне. А всему виной — воздушный фильтр, этот незаметный герой под капотом.

Поломка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поломка авто

Что делает фильтр

Он пропускает воздух к мотору, но задерживает пыль, песок и прочий мусор. Без него в цилиндры пошли бы листья, мошки и грязь, и мотор бы долго не протянул. А если фильтр забился — всё наоборот: двигатель душится, мощность падает, топливо жжётся впустую.

Как часто менять

Есть три простых ориентира:

  • Рекомендации производителя: обычно это 10-30 тыс. км или раз в 1-2 года. У дизелей — чаще, у премиумов — реже. Не знаешь точную цифру — гугли с моделью.

  • Условия езды: город? Пыль? Пробки? Меняй чаще — от 10 000 км. Грунтовки или стройка — каждые 5-10 тысяч. Шоссе и чистота — 20 000 км легко.

  • Внешний вид: посмотри на свет — если фильтр тёмный, в масле или похож на коврик с порога — пора менять.

Симптомы, что пора:

  • Машина не едет: на газ жмёшь — а в ответ зевок.

  • Расход топлива растёт.

  • Холостые обороты скачут.

  • Выхлоп чёрный.

  • В салоне пыль — особенно если рядом ещё и салонный фильтр подустал.

Поменять самому — проще, чем пожарить яичницу

  • Открыть короб (пара защёлок).

  • Достать старый, вставить новый.

  • Протереть всё и закрыть.

  • Потеряешь максимум 10 минут.

Цена вопроса — 300-800 рублей, если не гнаться за брендом. Или 1000+ за "нулевик", если хочешь дышать по-спортивному.

Уточнения

Воздушный фильтр — элемент воздухоочистителя (бумажный, матерчатый, войлочный, поролоновый, сетчатый или иной), который служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах (например, при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутреннего сгорания и др.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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