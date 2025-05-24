2,7 миллиона за Весту: спортивная новинка или попытка перепрыгнуть через потолок

1:56 Your browser does not support the audio element. Авто

АвтоВАЗ снова удивляет. Не успел рынок переварить появление удлинённой "Ауры" и "прокачанной" "Нивы", как на подходе очередная звезда модельного ряда — спортивная "Лада Веста" с ценником от 2,7 миллиона рублей. И это — в базе.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta Sport (Lada Sport)

Почему так дорого

Да, речь о той самой "Весте", но в новой, более дерзкой и дорогой версии. По сути, это не просто Vesta Sportline (которая, к слову, тоже недешёвая — от 2,27 млн за седан). Новинка получит:

форсированный мотор 1.8 л на 145 л. с. (вместо 1.6 на 118 л. с. у Sportline);

6-ступенчатую механику от китайского производителя (вместо французской пятиступки);

и, скорее всего, улучшенную комплектацию с климат-системой.

Заявлено — 65 уникальных деталей. Среди них: расширенные пластиковые крылья, фирменные бамперы, хром на выхлопе и спортивные тормоза.

Стоит ли своих денег

Если сравнивать с китайскими кроссоверами, за 2,7 миллиона можно получить машину с полным приводом, большим багажником и приличным оснащением. А здесь — передний привод, знакомый мотор и спорная имиджевая ценность.

Sportline, хоть и дешевле, тоже не выстрелила массово. Так что судьба новой версии туманна.

Риск повторить судьбу "е-Ларгуса"

Напомним: электрический Largus, презентованный с пафосом, был продан в единственном экземпляре за три месяца. При цене почти 4 млн — не удивительно.

Спортивная "Веста" может пойти тем же путём: узкий сегмент, высокая цена, ограниченный интерес. И большой вопрос — окупится ли вся эта история хоть как-то.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

