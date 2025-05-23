Цены на такси готовятся прыгнуть — российские автопарки в панике из-за новых правил

Таксопарки в России ждёт перезагрузка: теперь не каждая машина сможет возить пассажиров за деньги. Совфед утвердил список допустимых моделей для работы в такси — и этот перечень уже вызвал споры.
Теперь перевозить пассажиров разрешено лишь на машинах из утверждённого списка. В него попали модели отечественной марки Lada, а также автомобили китайского производства, включая Haval. Цель — унификация автопарка и повышение безопасности.
Сегмент бизнес- и VIP-такси оказался в подвешенном состоянии. В России не так много машин, которые соответствуют требованиям и при этом подходят для перевозки клиентов высокого уровня. Таксопарки уже предупредили: сформировать набор элитных авто будет непросто.
Эксперты предполагают, что цены на поездки могут вырасти. Причина проста: новые машины стоят дорого, а значит, затраты перевозчиков вырастут. Эти расходы, скорее всего, будут включены в тариф.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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