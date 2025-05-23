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Цены на такси готовятся прыгнуть — российские автопарки в панике из-за новых правил

1:07
Авто

Таксопарки в России ждёт перезагрузка: теперь не каждая машина сможет возить пассажиров за деньги. Совфед утвердил список допустимых моделей для работы в такси — и этот перечень уже вызвал споры.

Московское такси "Ласточка" в 2013 году
Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Московское такси "Ласточка" в 2013 году

Только разрешённые марки

Теперь перевозить пассажиров разрешено лишь на машинах из утверждённого списка. В него попали модели отечественной марки Lada, а также автомобили китайского производства, включая Haval. Цель — унификация автопарка и повышение безопасности.

А что с премиумом

Сегмент бизнес- и VIP-такси оказался в подвешенном состоянии. В России не так много машин, которые соответствуют требованиям и при этом подходят для перевозки клиентов высокого уровня. Таксопарки уже предупредили: сформировать набор элитных авто будет непросто.

Последствия для пассажиров

Эксперты предполагают, что цены на поездки могут вырасти. Причина проста: новые машины стоят дорого, а значит, затраты перевозчиков вырастут. Эти расходы, скорее всего, будут включены в тариф.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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