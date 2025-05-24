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Tesla в суде: электромобиль накрутил одометр, чтобы аннулировать гарантию

2:35
Авто

В Калифорнии разгорается судебный скандал вокруг Tesla. На этот раз компания оказалась в центре внимания из-за неожиданного обвинения: якобы автопроизводитель сознательно завышал показания одометров в своих машинах, чтобы преждевременно завершить действие заводской гарантии.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Evnerd, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Tesla Model 3

Именно такая претензия легла в основу коллективного иска, поданного 4 апреля юридической фирмой Singleton Schreiber. В документе утверждается:

"Tesla Inc. сознательно завышает расстояния, пройденные автомобилями Tesla, или, по крайней мере, допускает существенную неточность в расстояниях в интересах Tesla Inc"? — пишут в документе.

Главный аргумент истцов — это необычная система измерения пробега, которую использует производитель. В исках говорится, что Tesla якобы применяет предиктивные алгоритмы, анализирует потребление энергии и стиль вождения, чтобы искусственно увеличить число пройденных километров.

Один водитель заметил "странности" — и понеслось

Иск начался с истории жителя Калифорнии Нэйри Хинтона, который купил подержанную Tesla Model Y с пробегом 36 772 мили. В течение первых шести месяцев машина стабильно "наматывала" по 2217 миль в месяц. Всё было логично — до тех пор, пока пробег не перешагнул отметку в 50 000 миль, после чего стандартная гарантия Tesla прекращается.

А потом случилось необъяснимое. В следующие месяцы ежемесячный пробег вдруг резко снизился до 1415 миль — падение на 36%, несмотря на то, что Хинтон стал ездить больше из-за смены работы.

Сравнив свои поездки с предыдущими авто (Chevrolet и Mercedes), он понял, что раньше за полгода проезжал около 6000 миль, а Tesla показала — 13 228 миль. Разница в 117% показалась подозрительной.

Хинтон опубликовал свою историю на Reddit — и вскоре к нему начали присоединяться другие владельцы Tesla, столкнувшиеся с аналогичной ситуацией: скачкообразный рост пробега и преждевременное завершение гарантийного обслуживания.

На кону — миллиарды

Иск подан от имени всех владельцев Tesla в Калифорнии — крупнейшем рынке компании. Если суд признает претензии законными, Tesla может быть обязана выплатить миллиарды долларов компенсаций.

Уточнения

Tesla «Тесла"— американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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