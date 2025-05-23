Лампочки сгорают раз в две недели? Проверьте это место под капотом

2:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы меняете галогенные лампы в фарах чаще, чем покупаете масло, — это не норма. Особенно если сгоревшие лампочки становятся почти еженедельным расходником. Да, галоген — недорогой и распространённый, особенно в старом автопарке, но есть предел разумному.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль на закате

Итак, если очередная "галогеночка" не доживает даже до конца месяца, начнем с простого.

Грязные руки — чистая причина

Даже у именитых брендов лампы могут "сдохнуть", если вы устанавливали их голыми руками. На колбе остаются жирные следы, которые под воздействием высокой температуры приводят к локальному перегреву стекла. Лампочка "вскипает" — и гаснет. Поэтому ставим лампу только в перчатках, или как минимум — через чистую салфетку.

Трещины и влагу видно невооруженным глазом

Следующий шаг — смотрим на корпус фары. Даже маленькая трещина — путь для воды и пыли внутрь. А влага внутри — это конденсат на стекле, коррозия на контактах и лампа, которой конец. Немного запотевания допустимо — особенно зимой. Но если в фаре буквально туман, лампы будут "гореть" не светом, а ресурсом.

Напряжение выше нормы — верный путь в темноту

Если вы ставите лампу за лампой, а они все равно сгорают, возможно, дело в том, что генератор выдает слишком много. Проверяйте напряжение в сети: если оно стабильно выше 15 Вольт (норма — 13,5-14,5 В), значит, реле-регулятор работает некорректно. А завышенное напряжение сжигает нити накала быстрее, чем они успевают нагреться. Привет, магазин автозапчастей.

Электроника тоже может шалить

В новых авто подачу тока к фарам контролирует специальный электронный блок. И если он работает некорректно — перегрузка обеспечена. Вы не увидите это невооружённым глазом, но лампы будут сгорать с пугающей регулярностью. И тут замена ламп — как лейкопластырь при переломе. Только сервис и диагностика.

Контакт есть, но он — гнилой

Не забываем и про цоколь лампы. Если на контактах появилась оксидная плёнка — сопротивление возрастает, лампа работает нестабильно. И хотя кажется, что она должна "жить" дольше из-за снижения напряжения, всё происходит наоборот: скачки напряжения убивают нить накала.

Вывод простой: лампы перегорают не просто так. Причин много, и большинство из них решаются не в магазине, а в мастерской.

Уточнения

Ла́мпа нака́ливания — искусственный источник света, в котором свет испускается телом накала, нагреваемым электрическим током до высокой температуры.

